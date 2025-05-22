شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تتهم آبل بتعطيل إطلاق متجر Xbox للهواتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقت شركة مايكروسوفت باللوم على سياسات متجر التطبيقات التابع لشركة آبل في تأخير إطلاق متجر Xbox الخاص بالألعاب على الهواتف الذكية، والذي أعلنت عنه لأول مرة خلال صيف العام الماضي.

وفي مذكرة قانونية جديدة (amicus brief) تم تقديمها هذا الأسبوع دعماً لشركة Epic Games، أوضحت مايكروسوفت أن القواعد التي تفرضها آبل على نظام الدفع داخل تطبيقات iOS تقف عائقًا أمام تنفيذ خططها الجديدة، والتي تشمل السماح للمستخدمين بإجراء عمليات الدفع عبر منصات خارجية.

وقالت مايكروسوفت في المذكرة: “الأمر القضائي الذي تستأنفه آبل يمنعها من فرض استخدام نظام الدفع الخاص بها فقط داخل التطبيقات، وهو ما يفتح المجال أمام شركات مثل مايكروسوفت لتوفير بدائل للمستهلكين. ومع ذلك، فإن تحايل آبل على القرار أعاق قدرتنا على إطلاق هذه العروض.”

وكانت الخطة تقضي بأن تتيح مايكروسوفت لمستخدمي تطبيق Xbox، وكذلك ألعابها مثل Minecraft وCandy Crush، إجراء المدفوعات خارج تطبيق آبل، عبر روابط توجه المستخدمين إلى مواقع الشراء الخاصة بها، على غرار ما قامت به كل من Spotify وAmazon مؤخرًا.

وأضافت مايكروسوفت: “كنا نهدف لإطلاق متجر إلكتروني خاص بنا يُمكن الوصول إليه من داخل التطبيقات عبر روابط خارجية، لكن آبل حتى الآن حالت دون تحقيق هذا الهدف.”

وقد قامت آبل بتقديم استئناف رسمي ضد القرار القضائي في وقت سابق من مايو الجاري، كما طالبت محكمة الاستئناف الفيدرالية بتجميد تنفيذ الحكم مؤقتاً لحين البت في الاستئناف. لكن مايكروسوفت طالبت المحكمة بإجبار آبل على تنفيذ القرار الحالي، محذّرة من أن الأخيرة قد تتراجع عن أي تغييرات بمجرد استعادتها لزمام الأمور.

وأشارت مايكروسوفت إلى أن آبل نفسها صرحت بأن السياسات التي تم تعديلها استجابة للحكم القضائي قابلة للإلغاء، مما يثير مخاوف بشأن استقرار السوق وثقة المطورين والمستهلكين على حد سواء.

ورغم أن بعض التطبيقات مثل Fortnite قد عادت بالفعل إلى متجر App Store في الولايات المتحدة، إلا أن مايكروسوفت لا تزال في حالة ترقب، بانتظار حسم قانوني واضح لتجنب إطلاق متجرها ثم اضطرارها لاحقاً لسحبه إذا ما انتصرت آبل في الاستئناف.

يُذكر أن هذه القضية تُعد واحدة من أبرز النزاعات التقنية في الولايات المتحدة، ويتوقع أن تكون نتائجها ذات تأثير طويل الأمد على علاقة شركات التكنولوجيا الكبرى مع منصات التوزيع الرقمية مثل متجر آبل.