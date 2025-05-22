شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منصة سيجنال تطلق ميزة منع Microsoft Recall لوقف التطفل على رسائلك النصية والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت منصة الرسائل المشفرة Signal ميزةً تُسمى "أمان الشاشة" لتطبيقها على نظام Windows، تهدف هذه الميزة، بشكل عام، إلى منع الكمبيوتر من تسجيل لقطات شاشة لرسائلك عند فتح التطبيق، ولكن في منشورٍ على مدونتها، أشارت الشركة مباشرةً إلى ميزة "الاستدعاء" في نظام Windows 11 كسببٍ لهذه الإمكانية الجديدة.

وأوضحت Signal أن ما فعلته أساسًا هو وضع علامة على تطبيقها على أنه محمي بموجب إدارة الحقوق الرقمية (DRM)، لأن المحتوى الذي يخضع لهذه المظلة لن يُسجل في لقطة شاشة على جهاز يعمل بنظام ويندوز ، وهو نفس السبب الذي يجعل بث فيلم من Netflix يظهر في لقطات الشاشة كمربع أسود، و ستكون ميزة "أمان الشاشة" مُفعّلة افتراضيًا، ولكن يُمكن تعطيل هذا الإعداد بسهولة في الحالات التي يحتاج فيها المستخدم إلى الوصول إلى التطبيق، مثل استخدام قارئ الشاشة.

كما صرّحت الشركة، نأمل أن تُمعن فرق الذكاء الاصطناعي التي تُطوّر أنظمةً مثل Recall النظر في هذه التبعات مستقبلًا، وأضافت: "لا ينبغي أن تُضطر تطبيقات مثل Signal إلى تطبيق "خدعة غريبة" للحفاظ على خصوصية وسلامة خدماتها دون أدوات تطوير مناسبة".

مرّت ميزة Recall في نظام التشغيل Windows 11 بعملية تطوير صعبة وطويلة الأمد، ورغم أن هذه الأداة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتسجيل كل شيء على شاشة الكمبيوتر تُقدّم بعض الفوائد المُحتملة لإنتاجية المستخدم، إلا أنها أثارت أيضًا الكثير من المخاوف بشأن الخصوصية والأمان، على الرغم من أن مايكروسوفت بدأت في طرح Recall على أجهزة Copilot+، إلا أن البعض لا يزال غير مُقتنع بأنها جاهزة للاستخدام على نطاق واسع.