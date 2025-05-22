تكنولوجيا: AMD تكشف عن معالجات Ryzen Threadripper 9000 بمعمارية Zen 5 #Computex2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة AMD خلال معرض Computex 2025 مجموعة معالجات Ryzen Threadripper 9000، المعروفة بالاسم الرمزي (Shamida Peak)، والتي تعتمد على معمارية Zen 5. وتأتي هذه السلسلة، على غرار معالجات Ryzen 7000 Threadrippers التي تعتمد على معمارية Zen 4 بتصنيفين متميزين: فئة Pro المخصصة لمحطات العمل (WX) وفئة non-Pro المخصصة للمنصات عالية الأداء (HEDT) والتي تحمل الرمز (X).

سلسلة Threadripper Pro (WX) المخصصة لمحطات العمل

تبدأ سلسلة Threadripper Pro WX بمعالج Threadripper Pro 9945WX، الذي يضم 12 نواة و24 مسارًا، وذاكرة تخزين مؤقت إجمالية تبلغ 76 ميجابايت. ويتربع على قمة هذه الفئة معالج AMD Ryzen Threadripper Pro 9995WX، المزود بـ 96 نواة و192 مسارًا، ويقدم ذاكرة تخزين مؤقت إجمالية تبلغ 480 ميجابايت، ويعمل بقدرة حرارية تصميمية (TDP) تبلغ 350 واط.

يتميز معالج Ryzen Threadripper Pro 9995WX بتصميم متكامل يضم شريحة إدخال/إخراج مركزية (I/O die) مصنعة بتقنية 6 نانومتر، تحيط بها صفان من ست شرائح حوسبة على كل جانب (ليصبح المجموع 12 شريحة حوسبة). وتحتوي كل شريحة حوسبة على ثماني نوى معالجة مركزية، ليبلغ الإجمالي 96 نواة. ويتم إزالة عدد شرائح الحوسبة المتوافقة بما يتناسب مع عدد النوى المتوفرة في كل إصدار (SKU).

سلسلة Threadripper (X) للمنصات عالية الأداء (HEDT)

تبدأ فئة non-Pro المخصصة للمنصات عالية الأداء (HEDT) بمعالج Threadripper 9960X، الذي يضم 24 نواة و48 مسارًا، وذاكرة تخزين مؤقت إجمالية تبلغ 152 ميجابايت. وتتوج هذه الفئة بمعالج Threadripper 9980X، الذي يوفر 64 نواة و128 مسارًا، مع ذاكرة تخزين مؤقت إجمالية تبلغ 320 ميجابايت.

تتميز جميع معالجات Ryzen Threadripper Pro 9000WX وThreadripper 9000X بقدرتها على الوصول إلى تردد تعزيز يصل إلى 5.4 جيجاهرتز، وتعمل بقدرة حرارية تصميمية (TDP) تبلغ 350 واط. وتوفر هذه المعالجات، بما في ذلك معالج Threadripper Pro 9945WX ذو الـ 12 نواة و24 مسارًا والمخصص للمبتدئين، 128 مسار PCIe، وستكون متوافقة مباشرة مع لوحات الأم ومحلول التبريد الحالية ذات مقبس sTR5.

تدعم معالجات Ryzen Threadripper 9000WX ذاكرة DDR5-6400 ثمانية القنوات على شريحة WR90، بينما تقتصر معالجات Threadripper 9000X “non-Pro” على ذاكرة DDR5-6400 رباعية القنوات مع شريحة TRX50.

مقارنة الأداء: AMD Ryzen Threadripper Pro 9995WX في مواجهة Intel Xeon W9-3595X

عرضت AMD أيضًا بعض مقارنات الأداء مع معالج “إنتل” (Intel) الرائد الحالي في فئة المنصات عالية الأداء (HEDT)، وهو معالج Xeon W9-3595X Sapphire Rapids Refresh، الذي يضم 60 نواة و120 مسارًا. ويتميز معالج Xeon W9-3595X بتردد تعزيز يصل إلى 4.5 جيجاهرتز، وذاكرة تخزين مؤقت من المستوى الثالث (L3) تبلغ 112.5 ميجابايت، ويعمل بقدرة حرارية تصميمية (TDP) تبلغ 385 واط.

تدعي AMD زيادة بنسبة 2.2 ضعف في أداء Cinebench متعدد النواة لمعالج Ryzen Threadripper Pro 9995WX مقارنة بمعالج Xeon W9-3595X، وزيادة بنسبة 22% مقارنة بالجيل السابق من معالج Threadripper 7995WX.

كما أظهرت المقارنات أن معالج Threadripper Pro 9995WX يقدم زيادات كبيرة في الأداء تتراوح بين 140% و245% في التطبيقات الصناعية مثل V-Ray وAutodesk Maya وCorona Render وLM Studio وغيرها.

التوافر والأسعار

ستتوفر سلسلة Ryzen Threadripper 9000 في شهر يوليو. لم تكشف AMD عن أسعار سلسلة Ryzen Threadripper 9000، ولكن من المتوقع أن تكون أسعارها في نطاق مماثل لأسعار معالجات Ryzen Threadripper 7000. وبعبارة أخرى، قد يصل سعر معالج Ryzen Threadripper Pro 9995WX الأعلى مواصفات إلى ما يقرب من 10,000 دولار أمريكي.

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