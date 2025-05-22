شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سام ألتمان: الروبوتات الذكية قادمة والعالم غير مستعد لها والان مع تفاصيل الخبر

يرى سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه آي، أن الذكاء الاصطناعي بدأ بالفعل في الاستحواذ على بعض الوظائف، في تحول من شأنه إعادة تشكيل حياتنا، لكنه يؤكد أن ما نشهده حتى الآن لا يعدو كونه مجرد بداية.

وفي مقابلة حديثة مع وكالة بلومبرج، حذر ألتمان من أن التركيز السائد على استبدال الوظائف المكتبية يغفل تحولاً أكبر يلوح في الأفق، يتمثل في الروبوتات البشرية الذكية التي ستصبح قريبًا مشهدًا مألوفًا في الشوارع.

وقال ألتمان: "لا أظن أن العالم قد شهد بعد اللحظة الحقيقية للروبوتات البشرية، الناس ربما فكّروا نظريًا في أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحل محل مهام محددة مثل البرمجة أو دعم العملاء، لكن اللحظة التي تصبح فيها الروبوتات البشرية جزءًا من المشهد اليومي ستفاجئ الجميع."

وأضاف أن هذه اللحظة ليست بعيدة، وستبدو وكأنها مشهد من فيلم خيال علمي: "ستسير في الشارع وتمر بجوار سبعة روبوتات تقوم بمهام مختلفة، سيكون الأمر أقرب للخيال العلمي."

وأكد ألتمان أن هذه الروبوتات ستغير طريقة الناس في التفكير بشأن العمل والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف سيمر بمرحلتين: "نعم، الذكاء الاصطناعي سيقضي على بعض الوظائف بالكامل، لكنه سيخلق وظائف جديدة أيضًا."

ورغم أن ألتمان يرى أن هذا النوع من التغيير ليس بجديد، فالتكنولوجيا لطالما أعادت تشكيل سوق العمل، إلا أنه عبر عن قلقه من أن العالم ليس مستعدًا لحجم وسرعة التحولات المقبلة، خصوصًا مع اقتراب دخول الروبوتات البشرية إلى الحياة اليومية.

وأوضح: "لطالما كنا صريحين بشأن رؤيتنا لتأثير الذكاء الاصطناعي، مع إدراكنا أننا قد نخطئ في بعض التفاصيل."

وتعمل أوبن إيه آي بالفعل على مشروع خاص بتطوير روبوتات بشرية، بالتعاون مع شركة Figure AI الناشئة، التي أعلنت في وقت سابق من هذا العام عن توقيع اتفاق مع أوبن إيه آي لتسريع تطوير روبوتات بشرية يمكنها المساعدة في قطاعات مثل التصنيع، والخدمات اللوجستية، والمستودعات، والتجزئة.

وأطلقت الشركة بالفعل روبوتها "Figure-01"، الذي صمم لمعالجة نقص العمالة من خلال أداء المهام الشاقة بدنيًا، وتمكن الروبوت من تشغيل آلة إعداد القهوة بعد أن تعلم الطريقة من خلال مشاهدة البشر، وهو ما اعتبرته الشركة إنجازًا في مفهوم "الذكاء الاصطناعي الشامل"، حيث يتمكن نموذج واحد من تعلم مهمة كاملة بشكل مستقل.

ومع تسارع التطورات في مجالي الذكاء الاصطناعي والروبوتات، قد نجد أنفسنا قريبًا نعيش في عالم تشارك فيه الروبوتات حياتنا اليومية، ليس فقط كأدوات مساعدة، بل كأطراف فاعلة، لكن ألتمان يحذر: التغيير سيأتي أسرع مما يتخيله الكثيرون، وقد يكون أكثر دراماتيكية مما نتوقع.



