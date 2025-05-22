تكنولوجيا: ASUS تطلق قاعدة ROG Bulwark Dock الـ 7 في 1 للألعاب والهواتف والحواسب #Computex2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة ASUS خلال معرض Computex 2025 عن قاعدة التوصيل الجديدة ROG Bulwark Dock DG300، وهي ملحق USB-C متعدد الوظائف يضم سبع منافذ في تصميم واحد.

وعلى الرغم من أن القاعدة صُممت خصيصًا لتتكامل مع أجهزة الألعاب المحمولة ROG Ally، إلا أن ASUS تسوّقها كقاعدة شاملة يمكن استخدامها مع أجهزة أخرى مثل Legion Go.

من ناحية التصميم، جاءت القاعدة بنفس الطابع المعتاد لمنتجات ROG، حيث تتضمن إضاءة RGB ودعمًا لبرنامج Aura Sync. الغطاء العلوي مصنوع من الألومنيوم، بينما صُنعت القاعدة السفلية من البلاستيك.

وتُعد أبرز ميزة في هذا المنتج هي الغطاء القابل للتعديل بين 0 إلى 90 درجة، ما يتيح للمستخدمين تثبيت جهازهم المحمول بأمان في الأعلى.

بفضل هذا التصميم المرن، يمكن للقاعدة أيضًا حمل الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية، كما يمكن توصيلها بالحواسب المحمولة أو المكتبية عبر منفذ USB-C واستخدامها كقاعدة تقليدية. أما بالنسبة لتوزيع المنافذ في ROG Bulwark Dock، فجاء كالتالي:

ثلاث منافذ USB 3.2 Gen 2 من نوع Type-A

منفذ إيثرنت Gigabit

منفذ HDMI 2.1

منفذ USB 3.2 Gen 2 من نوع Type-C (downstream)

منفذ USB 3.2 Gen 2 من نوع Type-C (upstream)

منفذ صوت 3.5 مم

يدعم منفذ USB-C العلوي قدرة شحن تصل إلى 100 واط، وتؤكد ASUS أن القاعدة قادرة على ضبط توزيع الطاقة تلقائيًا حسب احتياجات الأجهزة المتصلة.

كما يمكن لأحد منافذ USB-A تقديم طاقة ثابتة بقوة 7.5 واط، وجميع المنافذ مصنفة لنقل البيانات بسرعة تصل إلى 10 جيجابت في الثانية.

حتى الآن، لم تعلن ASUS عن موعد التوفر الرسمي أو تفاصيل التسعير الخاصة بـ ROG Bulwark Dock.

المصدر.