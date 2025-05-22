انت الان تتابع خبر غوغل تطرح ميزات مذهلة وتقنيات "تقلب الموازين" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وطرحت غوغل خلال مؤتمرها العالمي اليوم، "مستوى جديد من الذكاء اصطناعي، وأدوات تحوّل الخيال لواقع، حيث كشفت عن تقنية Agent Mode في Gemini، ويمكن للمساعد الإلكتروني فهم ما يريده المستخدم ويسير معه خطوة بخطوة، والمساعدة التفصيلية في كل ما يحتاجه لاختصار الجهد والوقت على الإنسان".

وقدمت الشركة "نموذج Veo 3 للفيديو، بجودة عالية جداً، ومزامنة الصوت مع حركة الشفاه، إضافة إلى صوت متزامن مع حركة الشفاه، وكذلك تقنية Jules – الذكاء للمبرمجين، حيث يعمل المساعد على GitHub ويكتب الكود، ويقوم بالاختبار، ويقترح على المستخدم".

كما كشفت عن "تقنية Flow – أداة لصناعة الأفلام، وتقدم المشاهد بطريقة احترافية مع إمكانية دمج بين Veo وImagen وGemini لخلق محتوى سينمائي واقعي بخطوة وحدة".

وأزاحت غوغل الستار عن "تقنية Project Astra، حيث يمكن للمستخدم فتح الكاميرا والسؤال عما يريد، وهي نقطة تحول جديدة في التفاعل بين المستخدم وبين الواقع مع بحث مباشر بصري، لحظي، وذكي، فضلاً عن نموذج Imagen 4، وتتيح صوراً بدقة 2K، ما يقدم خيالا دقيقا، وتصاميم واقعية، وكلها قابلة للتعديل والتخصيص حسب رغبة المستخدم".

وأتاحت الشركة أيضاً "وضع Deep Think في Gemini 2.5، وتعمل علة عمليات معقدة في الرياضيات والبرمجة، بواسطة AI يفكّر بعمق قبل تقديم الإجابة، إضافة إلى قدرات جديدة في Gemini 2.، وتتيح التحكّم مباشر بالجهاز، وتوليد صوت، وفهم سياقي أعلى، ما يعني مستوى جديد من التفاعل".

