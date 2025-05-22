شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوني آيف يقود تصميم منتجات OpenAI بعد صفقة استحواذ ضخمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في صفقة مفاجئة أعلنت شركة OpenAI استحواذها على شركة الأجهزة الناشئة “io” مقابل 6.5 مليار دولار، وهي الشركة التي شارك في تأسيسها المصمم الشهير جوني آيف، أحد أبرز العقول التصميمية في تاريخ شركة أبل، ونتيجة لهذه الصفقة، سيتولى آيف قيادة الجانب الإبداعي والتصميمي في OpenAI.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، سام ألتمان، في منشور عبر منصة X: “أنا متحمس للغاية للتعاون مع جوني، في رأيي هو أعظم مصمم في العالم”، مضيفًا: “نتطلع إلى ابتكار جيل جديد من الأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي”.

ويُمثل انضمام آيف إلى OpenAI خطوة استراتيجية تعزز دخول الشركة إلى سوق الأجهزة الاستهلاكية، وهو مجال تهيمن عليه شركات مثل أبل. ومع استمرار تعثر أبل في تطوير ميزات ذكاء اصطناعي تواكب تطورات OpenAI وجوجل، شكّل هذا الإعلان ضغطًا إضافيًا على عملاق التكنولوجيا الأمريكي، ما أدى إلى تراجع أسهمه بنسبة 2% في ذات اليوم.

وتُعد شركة “io”، التي ظلت تعمل بسرية خلال العامين الماضيين، مشروعًا مشتركًا بين آيف وألتمان، وتضم فريقًا من نحو 55 موظفًا من مهندسين وباحثين وعلماء ومطورين، من بينهم العديد من المصممين السابقين في أبل مثل سكوت كانون، إيفانز هانكي وتانغ تان.

وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، فإن جميع موظفي “io” سينضمون إلى OpenAI، بينما سيحتفظ آيف بإدارته لشركة التصميم الخاصة به “LoveFrom” والتي ستواصل عملها بشكل مستقل.

ويهدف مشروع “io” تحت مظلة OpenAI إلى تطوير أجهزة استهلاكية قائمة على الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك جهاز جديد يتخطى المفهوم التقليدي للشاشات. وتشير التقارير إلى أن أول منتج سيتم طرحه في عام 2026، وسيقدم تصوّرًا جديدًا للتفاعل مع الذكاء الاصطناعي بعيدًا عن الهواتف والحواسيب المحمولة.

وسيمتد دور آيف إلى ما هو أبعد من التصميم الصناعي، حيث سيشارك أيضًا في تقديم رؤى لتطوير نسخ مستقبلية من ChatGPT وتطبيقات المستهلك الأخرى. وفي مقطع فيديو نُشر على حساب OpenAI، قال آيف إن الجهاز الأول الذي يعمل عليه “استحوذ بالكامل على خياله”، مضيفًا أن كل ما تعلمه خلال 30 عامًا من العمل يقوده إلى هذه اللحظة.

يُذكر أن OpenAI كانت تمتلك سابقًا حصة 23% في “io” ضمن اتفاق سابق بين الطرفين، ما يجعل الصفقة الحالية بقيمة فعلية قدرها 5 مليارات دولار، وهي الأكبر في تاريخ الشركة.

ويأتي هذا التحرك في وقت يشهد تنافسًا محمومًا على تطوير أجهزة ذكاء اصطناعي، حيث سبق أن استثمر ألتمان في شركة Humane، التي أسسها موظفون سابقون في أبل، قبل أن تتعثر وتُباع لشركة HP. في المقابل، تُحقق نظارات ميتا الذكية بالتعاون مع EssilorLuxottica نجاحًا متزايدًا، كما كشفت جوجل هذا الأسبوع عن مشروع نظارات ذكية تعمل بالذكاء الاصطناعي بالشراكة مع سامسونج وWarby Parker.

رغم أن الشكل النهائي لأجهزة OpenAI ما يزال غير واضح، فإن ألتمان أشار في الفيديو إلى أن استخدام الهواتف أو الحواسيب لتشغيل ChatGPT بات تجربة مرهقة، مؤكدًا رغبته في تطوير أجهزة أكثر اندماجًا في الحياة اليومية، وربما أقرب لما شاهدناه في فيلم “Her”، الذي شكّل مصدر إلهام مبكر للمشروع.

وتشير مصادر إلى أن المناقشات بين OpenAI و”io” بدأت في مارس الماضي، وركّزت على فكرة ابتكار جهاز يعيد تخيّل علاقة الإنسان بالتكنولوجيا.