تكنولوجيا: ريكو تكشف عن كاميرا GR IV الرقمية المدمجة بتصميم احترافي وأداء متقدم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Ricoh رسميًا عن الكاميرا الرقمية المدمجة GR IV، أحدث إصدار ضمن سلسلة GR التي انطلقت في عام 2013. وقد جاءت الكاميرا بتحسينات واسعة، خاصة في ما يتعلق بالتحكم اليدوي الكامل بالإعدادات، لتمنح المستخدمين حرية إبداعية أكبر أثناء التصوير.

حافظت Ricoh على التصميم الأيقوني النحيف للهيكل، وزوّدت الكاميرا بعدسة 28 ملم بفتحة f/2.8 تتكوّن من سبعة عناصر، من بينها ثلاث عدسات لا كروية، ما يوفّر حدة صورة ممتازة من الحافة إلى الحافة.

وتدعم الكاميرا نظام التركيز التلقائي المزدوج، الذي يجمع بين الكشف بالتباين والكشف المرحلي، ميزات مثل التعرف على الوجوه والعينين لالتقاط صور يومية دقيقة وموثوقة.

ولعشاق التصوير في الشوارع، توفر الكاميرا إعدادات تركيز مسبقة تتراوح من 0.3 متر وحتى اللانهاية لتوفير سرعة أكبر أثناء التصوير. كما تسمح خاصية الماكرو بالتركيز على مسافات قريبة تصل إلى 6 سم.

تعتمد الكاميرا على مستشعر APS-C CMOS بدقة 25.74 ميجابكسل، بقياس 23.3 × 15.5 ملم، ويتيح نطاق ISO واسع يبدأ من 100 ويصل إلى 204,800. أما سرعة الغالق، فتتراوح بين 1/4000 ثانية وحتى 20 دقيقة. وتُقلل ميزة التثبيت البصري خماسي المحاور من الاهتزاز حتى عند استخدام سرعات غالق بطيئة.

تدعم الكاميرا تخزين الصور بصيغة RAW بعمق 14-بت، إلى جانب JPEG التقليدية. كما يمكن تسجيل فيديوهات بجودة Full HD بسرعة 60 إطارًا في الثانية بصيغة H.264 MP4. وتُخزَّن الملفات إما على ذاكرة داخلية بسعة 53 جيجابايت أو على بطاقات microSDXC.

ويمكن معاينة الصور والفيديوهات من خلال شاشة TFT LCD بقياس 3.0 بوصات ونسبة عرض إلى ارتفاع 3:2، بدقة 1,037,000 نقطة. أما نقل الملفات، فيتم عبر شبكة Wi-Fi من نوع 802.11ax أو منفذ USB-C.

تأتي الكاميرا بأبعاد 109.4 × 61.1 × 32.7 ملم، ووزن 262 جرامًا يشمل البطارية وبطاقة الذاكرة. ومن المقرر أن تبدأ Ricoh بطرح GR IV في الأسواق خلال خريف 2025، مع نية لإطلاق إصدار آخر مزود بفلتر نشر الإضاءة، على غرار إصدار GR III HDF، في وقت لاحق. ولم تُعلن الشركة بعد عن سعر الجهاز.

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