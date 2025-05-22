تكنولوجيا: استمرار ولاء الأمريكيين لأبل رغم تراجع طفيف في الشعبية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أظهرت بيانات حديثة حول ولاء العلامات التجارية في الولايات المتحدة أن 89٪ من مستخدمي أبل قاموا بشراء هاتف iPhone جديد عند الترقية.

وعلى الرغم من انخفاض هذه النسبة بمقدار 5 نقاط مئوية مقارنة بعام 2023، إلا أن معدل الولاء هذا لا يزال الأعلى على الإطلاق في سوق الهواتف الذكية.

في المقابل، ارتفع ولاء مستخدمي سامسونج بمقدار 8 نقاط مئوية، إذ صعد من 68٪ في عام 2021 إلى 76٪ في 2025. ومع ذلك، يفتقر التقرير إلى معلومات مهمة مثل حجم العينة وهامش الخطأ، مما قد يؤثر على دقة التحليل.

وعلى الرغم من هذا التراجع الطفيف، لا يزال ولاء مستخدمي أبل في الولايات المتحدة قويًا بشكل لافت. وبحسب ما ذكرته شركة CIRP (شركاء أبحاث المستهلكين)، فإن ولاء مستخدمي أبل لا يُقارن بولاء مستخدمي سامسونج، إذ أشار التقرير إلى أن محبي العلامة الكورية أقل التزامًا بكثير.

كما أوضح المحللون أن قوة أبل تكمن في قدرتها على الاحتفاظ بالمستخدمين ضمن نظامها البيئي المغلق، في حين تواجه سامسونج تحديات بسبب تنوع نظام اندرويد، ما يجعل من الصعب تحقيق ولاء مماثل.

الجدير بالذكر أن هذا التقرير يركز فقط على المستخدمين داخل الولايات المتحدة، حيث يتصدر iPhone السوق بحصة تبلغ 52٪، تليه سامسونج بنسبة 24٪، ثم موتورولا في المركز الثالث بحصة 12٪.

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