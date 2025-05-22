تكنولوجيا: إطلاق محور USB ذكي بشاشة تكشف دقة العرض وإصدار USB للأجهزة المتصلة #Computex2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Wedellink خلال معرض Computex في تايبيه عن جهاز USB hub جديد يحمل اسم TC630. يأتي الجهاز بحجم صغير يبلغ حوالي 4.3 × 2.4 بوصة،

ويتميز الجهاز بشاشة مدمجة في هيكله تعرض معلومات مفيدة تساعد بشكل خاص في حل مشكلات الاتصال، خاصة عند توصيل الشاشات. ففي العادة، يصعب معرفة ما إذا كانت البيانات تنتقل عبر الكابل، خاصة إذا ظلّت الشاشة سوداء.

تعرض الشاشة عند توصيل الشاشات عبر منفذ HDMI كل من الدقة ومعدل التحديث. أما عند توصيل أجهزة USB، فتُظهر الشاشة معلومات مثل إصدار USB والطاقة (الفولتية والأمبير) التي يوفرها الجهاز للحاسوب المحمول. كما تعرض الشاشة درجة حرارة الجهاز نفسه.

يدعم الجهاز تقنيًا شحنًا بقوة تصل إلى 100 واط عبر USB Power Delivery، غير أن منافذ USB محدودة بسرعة نقل بيانات تصل إلى 5 جيجابت في الثانية، مما قد يحد من أداء الأجهزة المتطورة.

أما من حيث الاتصال، فيحتوي الجهاز على منفذي USB-C وثلاثة منافذ USB-A. وتدعم منافذ HDMI توصيل شاشات بدقة تصل إلى 3840 × 2160 بكسل بمعدل تحديث 60 هرتز.

في معرض Computex، عرضت الشركة نموذجًا أوليًا يعمل للجهاز. وعلى الرغم من عدم توصيل شاشة في هذا العرض، تم توصيل الجهاز بهاتف ذكي، وكانت الشاشة المدمجة ذات إضاءة منخفضة لكنها مقروءة بسهولة.

أعلنت Wedellink أن أدوات تصنيع الهيكل ستكون جاهزة الشهر المقبل، على أن تتبعها عينات أولية في يونيو. ستُرسل هذه العينات للعملاء الذين قد يعرضون الجهاز الجديد تحت علاماتهم التجارية الخاصة، في حين ستكتفي Wedellink بدور المصنع ذو العلامة البيضاء.

ولم تحدد الشركة بعد السعر النهائي للبيع، لكن من المتوقع أن يكون في نطاق السعر المزدوج، مما يضع الجهاز في الفئة السعرية المتوسطة إلى المنخفضة.

وبالمقارنة، يُباع جهاز Dockcase بسعر 180 دولارًا، وهو أغلى بكثير، لكنه يتميز بشاشة تعمل باللمس ويتيح تركيب قرص SSD.

يعتمد موعد إطلاق جهاز TC630 الجديد على مدى قدرة Wedellink على العثور على موزعين مناسبين في الأسواق المختلفة.

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