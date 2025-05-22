شكرا لقرائتكم خبر عن المصمم التاريخي لـ"آبل" ينضم إلى "أوبن أيه آي" لتصميم أجهزة متصلة والان نبدء بالتفاصيل

ابتكار تكنولوجيا جديدة

الدمام - شريف احمد - أعلن رئيس "آبل" سام ألتمان أنّ المصمم التاريخي للشركة والذي قاد عملية ابتكار هاتف "آي فون" جوني إيف، سينضم مع فريقه إلى شركة "أوبن أيه آي" بهدف "تصميم سلسلة من الأجهزة المتصلة" لتسهيل استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.عمليًا، ستستحوذ الشركة المُبتكرة لأداة "تشات جي بي تي" على شركة "آي أو" التي أسسها جوني إيف، على ما أفاد رئيس "آي أو" التنفيذي في مقطع فيديو عبر منصة "إكس".وذكرت تقارير إعلامية عدة أنّ قيمة الصفقة تبلغ نحو 6,5 مليارات دولار. ولم ترد "أوبن أيه آي" على الأمر.وقال إيف في مقطع الفيديو الذي يظهر محادثة بينه وسام ألتمان في أحد مقاهي سان فرانسيسكو "إنّ المنتجات التي نستخدمها للتواصل واستخدام هذه التكنولوجيا الفائقة التصوّر تعود إلى عقود"، مضيفًا: "ربما هناك شيء آخر ينبغي ابتكاره".وأوضح ألتمان أنّ إيف و"أوبن أيه آي" يتعاونان أصلًا منذ سنتين، في شراكة أسفرت عن "تصميمات ملموسة".وقال "إذا أردت أن أسأل تشات جي بي تي عن شيء ما اليوم، فسآخذ الكمبيوتر المحمول الخاص بي، وأقوم بتشغيله، وأفتح متصفح إنترنت، وأكتب لأشرح الموضوع"، مضيفا: "أعتقد أن هذه التكنولوجيا تستحق شيئا أفضل".وأوضح ألتمان أن فريق جوني آيف سبق أن طوّر نموذجًا أوليًا لجهاز متصل، من دون توفير تفاصيل إضافية. وقال: "تمكّنت من اختباره، وهو أحد أروع التقنيات التي شهدها العالم على الإطلاق".