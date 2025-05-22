شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "ميتا" تستعد لحذف الإعلانات السياسية المؤرشفة من منصتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد ميتا يوم السبت المقبل، لإزالة الإعلانات السياسية من مكتبة إعلاناتها لأول مرة منذ إطلاق هذه الميزة عام 2018، وتعد هذه الإعلانات مهمة، حيث تُمثل أول إعلانات انتخابية رقمية تُؤرشف على الإنترنت بشكل شامل، بحسب موقع axios

وبالنسبة للباحثين والصحفيين والناشطين السياسيين، تُمثل هذه الإعلانات أيضًا أرشيفًا لاستراتيجيات الرسائل والاستهداف التي استخدمها كلا الحزبين في أول سباق انتخابي رئيسي بعد انتخاب الرئيس ترامب، حيث أطلقت ميتا، التي كانت تُعرف سابقًا باسم فيسبوك، مكتبة إعلاناتها في 24 مايو 2018، وفي ذلك الوقت، صرحت بأن الإعلانات والمعلنين المؤرشفة ستُحفظ في المكتبة لمدة سبع سنوات فقط.

أكد متحدث باسم الشركة أن بعض الإعلانات ستبدأ في الاختفاء يوم السبت المقبل، وتُمثل مكتبة الإعلانات أرشيفًا عامًا لجميع الإعلانات والمعلنين حول القضايا الاجتماعية أو الانتخابات أو السياسة، وتعرض معلومات مفصلة حول كيفية شراء الإعلانات، والفئات المستهدفة، ومدة عرضها.

وأطلقت فيسبوك المكتبة بعد أن هدد الكونجرس بإقرار قانون "الإعلانات النزيهة" عام 2017، والذي يتطلب بذل جهودٍ لتحقيق الشفافية، وكان هذا القانون، الذي دافع عنه السيناتور الراحل جون ماكين (جمهوري من أريزونا) مع السيناتورين الديمقراطيين مارك وارنر (من فرجينيا) وآمي كلوبوشار (من مينيسوتا)، قريبًا من النجاح، لكنه لم يُقرّ فعليًا، لكنه دفع شركاتٍ مثل ميتا وجوجل وسناب وغيرها إلى إنشاء أرشيفاتٍ إعلانيةٍ خاصةٍ بها على الإنترنت.



وساعد الأرشيف فيسبوك على درء الانتقادات الموجهة لغياب الشفافية حول إعلاناتها السياسية، بعد أن كشفت شركة التكنولوجيا العملاقة أن الروس اشتروا إعلاناتٍ على منصتها سرًا خلال انتخابات 2016، ونظرًا لأن الغالبية العظمى من الإعلانات على فيسبوك ومنصات ميتا الأخرى تُشترى بطريقةٍ آلية، فإن الأرشيف يُمثل وسيلةً تُمكّن الجمهور من التدقيق في تكتيكات المرشحين، وليس في تقنية ميتا.

وكان لمكتبة الإعلانات تأثيرٌ كبيرٌ في مساعدة الأمريكيين على فهم تكتيكات الانتخابات بشكل أفضل، وهي تكتيكاتٌ عادةً ما لا ترغب الحملات الانتخابية في أن يطّلع عليها الناخبون أو وسائل الإعلام، وعلى سبيل المثال، نشرت حملة كامالا هاريس إعلانات مؤيدة لإسرائيل على فيسبوك تستهدف الناخبين في بنسلفانيا، بالتزامن مع نشر إعلانات عن الدمار في غزة تستهدف الناخبين في ميشيغان.

وحتى الآن، لم تُسنّ أي قوانين جديدة لإجبار منصات التكنولوجيا على الكشف عن الإعلانات السياسية التي تُعرض على منصاتها، على الرغم من تزايد انتقال الإعلانات السياسية من البث المحلي - حيث يُلزم القانون بالإفصاح العام - إلى القنوات الرقمية.

قدّم الكونجرس في السنوات القليلة الماضية تدابير تهدف إلى تنظيم المحتوى المُولّد بواسطة الذكاء الاصطناعي في الإعلانات السياسية، ولكن لم يُقرّ أي مشروع قانون بمثل هذه المتطلبات.