شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بتكوين تتجاوز 111 ألف دولار وسط تفاؤل بتنظيم العملات الرقمية فى الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قفزت العملة الرقمية الرائدة بتكوين إلى مستوى قياسي جديد فوق 111,000 دولار اليوم الخميس، مدفوعة بالتفاؤل بشأن التقدم في التنظيم الأمريكي وخاصة تقدم قانون يهدف إلى وضع إطار وطني للعملات المستقرة.

وارتفعت أكبر عملة رقمية في العالم بنسبة 3.8% إلى 111,588 دولار متجاوزة بشكل ملحوظ الرقم القياسي السابق الذي كان فوق 109,000 دولار؛ بحسب ما نقله موقع "كوين ديسك" الأمريكي المختص في العملات الرقميّة.



وارتفعت العملة الرقمية الرائدة بأكثر من 18% خلال مايو حتى الآن، وتقدمت التشريعات، التي تعرف رسميًا باسم "قانون توجيه وإنشاء الابتكار الوطني للعملات المستقرة في الولايات المتحدة" (GENIUS Act)، في مجلس الشيوخ الأمريكي هذا الأسبوع.



يرى المستثمرون، أن هذا القانون خطوة محورية نحو تنظيم شامل للعملات الرقمية، مما قد يوفر وضوحًا قانونيًا ويشجع المشاركة الأوسع من المؤسسات في مجال الأصول الرقمية.



ومن المتوقع أن يتم التصويت عليه في مجلس الشيوخ خلال الأسبوع الحالي، وبعد الموافقة سيرسل إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب للمصادقة عليه.

وزاد إعلان إدارة ترامب في مارس الماضي عن إنشاء "احتياطي استراتيجي للعملة الرقمية الرائدة"، بهدف وضع الولايات المتحدة في موقع ريادي في الأصول الرقمية، من حماس السوق.



ويأتي هذا التفاؤل وسط علامات أوسع على نمو الاعتماد، حيث وسعت شركات مالية كبرى مثل فيديليتي وبلاك روك مؤخراً عروضها في مجال العملات الرقمية.



وسجلت معظم العملات الرقمية الأخرى مكاسب اليوم، مواكبة ارتفاع العملة الرقمية الرائدة، حيث ارتفعت "إيثريوم"، ثاني أكبر عملة رقمية في العالم، بنسبة 1.3% لتصل إلى 2,627.06 دولار.



وحافظت (اكس ار بي XRP)، العملة الثالثة، على استقرارها عند 2.4109 دولار؛ وسجلت "سولانا" ارتفاعًا بنسبة 3.6%، وكاردانو قفزة 4.5%، وبلغت بوليجون 6%.



وعند العملات ذات الطابع "الميم" (المضحك)، ارتفعت دوجكوين بنسبة 4%، في حين قفز رمز $TRUMP بنسبة 7%.