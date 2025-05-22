شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق صاروخا تجاريا من طراز "ليجيان-1 واي 7" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الصين صاروخ من طراز "ليجيان-1 واي 7" يحمل على متنه ستة أقمار اصطناعية من منطقة دونغفنغ التجريبية للابتكار في مجال الطيران التجاري في شمال غربي الصين.

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الصينية " شينخوا " اليوم الخميس انطلق الصاروخ في الساعة 12:05 ظهرا (بتوقيت بكين)، وأرسل مجموعة من الأقمار الاصطناعية إلى المدارات المحددة سلفا، ويمثل هذا الإطلاق مهمة الطيران السابعة لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "ليجيان-1".

يذكر أنه في وقت سابق أعلن مختبر استكشاف الفضاء السحيق في الصين أن القمر الاصطناعي التتبعي الصيني "تشيوهتشياو-2" يعمل بسلاسة وجاهز لدعم البعثات القمرية العالمية.

وذكر المختبر - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الثلاثاء - أن القمر الاصطناعي، الذي دعم اتصالات الأرض - القمر لمهمة "تشانغ آه-6" الصينية التي جلبت عينات من الجانب البعيد للقمر، سيوفر خدمات التتبع للبعثات القمرية من الصين ودول أخرى.

وفي مارس من العام الماضي، تم إطلاق "تشيوهتشياو-2"، المعروف أيضا باسم (جسر العقعق-2)، وهو مجهز بثلاث حمولات علمية - كاميرا تعمل بتقنية الآشعة فوق البنفسجية القصوى، وجهاز تصوير ذري محايد نشط ثنائي الأبعاد مشفر، ونظام تجربة قياس التداخل الأساسي الطويل جدا بين الأرض والقمر.

ويستعد "تشيوهتشياو-2" للعب دور حاسم في مهمتي "تشانغ آه-7" و "تشانغ آه-8" المستقبليتين للبلاد.