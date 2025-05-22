تكنولوجيا: Asus ROG Strix XG34WCDMTG: شاشة ألعاب OLED متطورة بتردد 240 هرتز تظهر في معرض #Computex2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عادت Asus من جديد إلى سوق شاشات الألعاب المنحنية بقياس 34 بوصة، وذلك بعد ما يقارب عامين من إطلاق شاشة ROG Swift OLED PG34WCDM. استخدمت Asus في تلك الشاشة لوحة WOLED بدقة 1440 بكسل وتردد تحديث يبلغ 240 هرتز.

والآن، كشفت الشركة عن شاشة جديدة تحمل اسم ROG Strix OLED XG34WCDMTG، التي اعتمدت فيها على الجيل الثاني من لوحات QD-OLED من إنتاج Samsung Display، مع الحفاظ على كثير من المواصفات القوية التي ميزت الإصدار السابق.

ظهرت الشاشة الجديدة هذا الأسبوع ضمن فعاليات معرض Computex 2025 في تايبيه، حيث جاءت بدقة 3440 × 1440 بكسل وتردد 240 هرتز، بالإضافة إلى انحناء 1800R.

كذلك، أكدت Asus أن الشاشة تغطي ما نسبته 99% من نطاق الألوان DCI-P3، مما يجعلها مناسبة لمحترفي التصميم والمحتوى إلى جانب اللاعبين.

أما من حيث الأداء، فمن المتوقع أن تقدم ROG Strix OLED XG34WCDMTG سطوعًا أقصى يبلغ 1000 نتس (عند APL بنسبة 3%)، وزمن استجابة مذهل يبلغ 0.03 مللي ثانية (GtG)، تمامًا كما هو الحال في شاشة Alienware AW3425DW.

وتدعم الشاشة أيضًا تقنيات AMD FreeSync Premium Pro وNvidia G-Sync وVESA AdaptiveSync للحد من تمزق الصورة أثناء اللعب.

ومن الجوانب الجديدة في هذه الشاشة، قرار Asus بدمج نظام Google TV المبني على Android 14، على غرار ما قامت به LG مؤخرًا في شاشاتها UltraGear OLED.

وهذا يعني أن الشاشة تدعم تشغيل خدمة Nvidia GeForce Now مباشرة دون الحاجة إلى جهاز خارجي، مع دعم اتصال Wi-Fi 6، ومكبرات صوت مدمجة بقوة 5 واط، وتقنيات Dolby Atmos وDolby Vision لتجربة صوت وصورة أكثر غنى وواقعية.

تخطط Asus لطرح ROG Strix OLED XG34WCDMTG خلال الربع الثالث من عام 2025، بسعر 1049 دولارًا في الولايات المتحدة، بينما لم تُعلَن بعد تفاصيل التوفر في بقية الأسواق.

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