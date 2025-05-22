شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريب يكشف فرق السماكة بين iPhone 17 Air وPro Max والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع Apple Club في تسريب جديد عن الفروق المتوقعة في سماكة طرازات iPhone 17 المقبلة، حيث أظهرت المعلومات أن طراز iPhone 17 Air سيأتي بسماكة مذهلة تبلغ 5.5 ملم فقط، ليكون بذلك أنحف هاتف تصدره آبل على الإطلاق، في حين سيبلغ سمك طراز iPhone 17 Pro Max نحو 8.725 ملم.

ويأتي هذا التسريب في سياق سلسلة من التقارير التي تشير إلى أن آبل تعتزم تغيير تصميم هواتفها المقبلة بشكل كبير، خصوصًا مع توجهها نحو تقديم هواتف أنحف وأخف وزنًا، دون التضحية بعمر البطارية أو الأداء. ويبدو أن iPhone 17 Air سيكون موجهًا للمستخدمين الذين يفضلون الهواتف فائقة النحافة، بينما سيحافظ Pro Max على سماكته الأكبر لاستيعاب تقنيات أكثر مثل الكاميرات المتقدمة والبطاريات الأكبر.

وبحسب تقرير Apple Club، فإن Apple تسعى من خلال هذه الفروقات إلى توسيع قاعدة المستخدمين عبر توفير نماذج تناسب احتياجات مختلفة، خصوصًا مع الطلب المتزايد على أجهزة خفيفة وسهلة الحمل في الأسواق الآسيوية والأوروبية.

ويُتوقع أن يتم الإعلان رسميًا عن سلسلة iPhone 17 خلال مؤتمر الخريف القادم في سبتمبر 2025، ومن المرجح أن تكشف الشركة خلاله عن بقية التفاصيل المتعلقة بالتصميم والمواصفات.

اللافت في هذا التسريب هو أن Apple تبدو وكأنها تعيد إحياء فلسفة تصميم iPod Touch النحيف، لكن هذه المرة في هاتف ذكي متكامل يعمل بأحدث تقنيات iOS، ما يعزز من احتمالية أن تكون سلسلة iPhone 17 بداية لجيل جديد من التصميمات الجريئة.