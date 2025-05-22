شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تتعهد بـ 150 مليون دولار لتطوير نظارات الذكاء الاصطناعى مع Warby Parker والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جوجل، أنها ستلتزم بمبلغ يصل إلى 150 مليون دولار أمريكي لشركة النظارات الاستهلاكية "واربي باركر" لتطوير نظارات ذكية تعمل بالذكاء الاصطناعي، وتعمل بنظام أندرويد XR، وذلك بالتعاون مع الشركتين، وذلك خلال مؤتمر جوجل للمطورين 2025.

وأعلنت الشركتان فى بيان صحفى أن جوجل قد خصصت بالفعل 75 مليون دولار أمريكي لتغطية تكاليف تطوير منتجات "واربي باركر" وتسويقها.



وتؤكد جوجل أنها ستستثمر 75 مليون دولار إضافية، بالاستحواذ على حصة في "واربي باركر"، في حال حققت الشركة المصنعة للنظارات بعض الإنجازات.

وفي مؤتمر جوجل للمطورين 2025، أعلنت جوجل أيضًا عن شراكات مع العديد من الشركات لتطوير نظارات ذكية مزودة بإمكانيات الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز من "جيميني".

ويبدو أن جوجل تتبع استراتيجية "ميتا" في مجال النظارات الذكية، حيث حققت "ميتا" نجاحًا كبيرًا من خلال شراكتها واستثمارها في شركة "إيسيلور لوكسوتيكا" المصنعة لنظارات "راي بان" لتطوير نظاراتها الذكية.

ويعود جزء من نجاح "راي بان ميتا" إلى تصميمها الجذاب والمألوف، وتوافرها في متاجر "راي بان".

يبدو من المرجح أن تربط جوجل علاقة مماثلة مع واربي باركر، مستفيدةً من تصاميم إطارات النظارات الرائجة للشركة، وربما من متاجرها.

في البيان الصحفي، أعلنت واربي باركر وجوجل عزمهما إطلاق سلسلة من المنتجات تدريجيًا.

وسيتم إطلاق خطهما الأول من النظارات "بعد عام 2025، وسيدمج الذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط مع النظارات الطبية وغير الطبية.