شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريب أولى يكشف عن تصميمات مبتكرة متوقعة في iOS 19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار حساب التقني الشهير “Majin Bu” على منصة X (تويتر سابقًا) اهتمام مجتمع التكنولوجيا بعد نشره صورة تخيلية لما قد يبدو عليه نظام التشغيل الجديد iOS 19، حيث عرض ثلاث لقطات شاشة لهواتف آيفون تُظهر تغييرات جمالية ووظيفية مقترحة قد تشكّل نقلة نوعية في تجربة المستخدم.

وبحسب ما نشره الحساب (@MajinBuOfficial)، فإن الصور التي أنشأها المصمم @lukosois تُظهر واجهات جديدة كليًا لتطبيقات الرسائل والكاميرا والمشاركة التفاعلية. ويبدو أن التصميم يعتمد بشكل كبير على فلسفة Apple Vision Pro من حيث الشفافية، العناصر العائمة، وتفاعل المستخدم مع المحتوى داخل النظام بطريقة أكثر سلاسة وبصرية.

الصورة الأولى في التسريب تُظهر تطبيق الرسائل بتصميم أكثر حداثة ووضوحًا، حيث تظهر المحادثات بشكل فقاعات شفافة، مع شريط جانبي يسمح بالتنقل بين التصنيفات والدردشات. أما الصورة الثانية، فتُبرز واجهة الكاميرا بتقنية التركيز التلقائي على الأشخاص عبر الذكاء الاصطناعي، في بيئة مفتوحة وطبيعية، ما يشير إلى احتمالية تعزيز تجارب التصوير الذكية في النظام القادم.

أما الصورة الثالثة، فتستعرض تطبيقًا جديدًا أو ميزة مضافة داخل تطبيق الصور أو الرسائل، حيث تظهر فتاة في وضعية تفاعلية مع عناصر ثلاثية الأبعاد تظهر بجانبها، ما يشير إلى مزايا الذكاء الاصطناعي التفاعلي أو تقنيات الواقع المعزز التي قد تتكامل بشكل أوسع في iOS 19.

ورغم أن هذه التصاميم ليست رسمية بعد، فإن توقيت نشرها — بالتزامن مع إعلان شركة آبل عن مؤتمر WWDC 2025 المرتقب في يونيو المقبل — يعزز التوقعات بأن iOS 19 سيأتي بتغييرات جذرية في الواجهة وتجربة الاستخدام، خصوصًا بعد التقارير التي أشارت إلى دمج عناصر من نظام visionOS في أنظمة آبل المحمولة.

ومن المعروف أن حساب Majin Bu يتمتع بتاريخ موثوق نسبياً في تسريبات آبل، وغالبًا ما يعتمد على مصادر داخلية أو مصممين يمتلكون رؤى قريبة من الخط الإنتاجي الفعلي.

من المتوقع أن تكشف آبل رسميًا عن iOS 19 خلال الكلمة الافتتاحية لمؤتمرها السنوي يوم 9 يونيو 2025 في Apple Park، وسيكون من المثير معرفة ما إذا كانت هذه التصاميم ستُترجم إلى ميزات واقعية.