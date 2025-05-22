شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تُحدث تطبيق Gemini بدعم الفيديو الفورى وبحث عميق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة جوجل خلال فعاليات مؤتمر Google I/O 2025 عن مجموعة كبيرة من التحديثات لتطبيق الذكاء الاصطناعي Gemini، تشمل ميزات فيديو فورية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحسينات على نماذج الذكاء، وتكاملات أوسع مع تطبيقات جوجل الأخرى.

وبدأت الشركة، اعتبارًا من الثلاثاء، طرح ميزتي الكاميرا والبث المباشر للشاشة ضمن Gemini Live لجميع مستخدمي iOS وأندرويد، وهي ميزة قائمة على مشروع “أسترا” Project Astra، وتتيح للمستخدمين التحدث مباشرة مع Gemini أثناء بث الفيديو من كاميرا هواتفهم أو شاشة الجهاز في الوقت الفعلي تقريبًا.

فعلى سبيل المثال، يمكن للمستخدم أثناء التجوال في مدينة جديدة توجيه كاميرا الهاتف إلى مبنى ما وطرح سؤال على Gemini حول تاريخه أو طرازه المعماري، ليحصل على إجابة فورية دون تأخير يُذكر.

وأكدت جوجل أن Gemini Live سيبدأ قريبًا في الاندماج بشكل أعمق مع تطبيقات الشركة الأخرى، مثل تقديم اتجاهات من خرائط Google، وإنشاء فعاليات في تقويم Google، بالإضافة إلى إعداد قوائم المهام عبر Google Tasks.

وتندرج هذه التحديثات ضمن جهود جوجل لمواكبة المنافسة المتزايدة في سوق مساعدات الذكاء الاصطناعي، في ظل تصاعد استخدام أدوات مثل ChatGPT من OpenAI وSiri من Apple. وأعلنت الشركة خلال المؤتمر أن Gemini تجاوز الآن حاجز 400 مليون مستخدم نشط شهريًا.

ومن أبرز ما أعلنت عنه الشركة أيضًا إطلاق اشتراكات جديدة ضمن خدمات Gemini:

• Google AI Pro، وهي التسمية الجديدة لباقة “Gemini Advanced” بسعر 20 دولارًا شهريًا.

• Google AI Ultra، باقة متميزة بسعر 250 دولارًا شهريًا تقدم وصولًا حصريًا لأحدث النماذج ومزايا متقدمة، وتستهدف المستخدمين المتقدمين ومطوري المحتوى.

وسيحصل مشتركو الباقتين في الولايات المتحدة ممن يستخدمون متصفح Chrome باللغة الإنجليزية على إمكانية استخدام Gemini مباشرة في المتصفح، حيث يمكن طلب تلخيص أو شرح المحتوى الظاهر على الشاشة.

وحدثت جوجل أداة Deep Research، وهي وكيل ذكاء اصطناعي متخصص في إعداد تقارير بحثية مفصلة، حيث أصبح بإمكان المستخدمين الآن رفع ملفات PDF وصور خاصة، ليتم مطابقتها مع بيانات عامة لإنتاج تقارير مخصصة بشكل أدق. كما سيتم قريبًا ربط Deep Research بخدمات Gmail وGoogle Drive مباشرة.

وحصل مستخدمو النسخة المجانية من Gemini على تحديث لنموذج الصور الذكي Imagen 4، الذي يقدّم مخرجات نصية بصرية أكثر دقة. أما مشتركو باقة Ultra فيحصلون على وصول إلى نموذج الفيديو الأحدث من جوجل Veo 3، القادر على إنتاج أصوات متزامنة مع مشاهد الفيديو من خلال توليد صوتي أصلي.

وحدثت الشركة النموذج الافتراضي داخل Gemini إلى Gemini 2.5 Flash، الذي يوفر ردودًا أسرع وأكثر جودة، مع تقليل كبير في زمن الاستجابة.

وللطلاب، قدمت جوجل أداة تعليمية جديدة ضمن Gemini تقوم بإنشاء اختبارات شخصية بناءً على نقاط الضعف لدى المستخدمين، وتقدم خطط عمل وأسئلة تكميلية لتحسين الأداء الأكاديمي عند رصد إجابات خاطئة.

مجمل هذه التحديثات يعكس توجه جوجل لتقديم تجربة ذكاء اصطناعي أكثر تفاعلية وتخصصًا، مع دعم أوسع لمختلف شرائح المستخدمين، من الطلبة إلى المطورين والمحترفين، في ظل سباق عالمي محتدم على مستقبل الذكاء الاصطناعي.