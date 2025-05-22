شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تُطلق أدوات اشتراك وصفحات مواضيع جديدة فى Google Play والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جوجل خلال مؤتمرها السنوي للمطورين Google I/O 2025 عن مجموعة كبيرة من التحديثات التي تستهدف تحسين تجربة المطورين والمستخدمين على متجر Google Play، وذلك ضمن سعيها لجعل منصتها أكثر تنافسية في ظل التحديات التنظيمية الجديدة التي تواجهها كبرى شركات التكنولوجيا حول العالم.

وكشفت الشركة عن أدوات جديدة لإدارة الاشتراكات، وصفحات مواضيع “Topic Browse” تتيح للمستخدمين استكشاف محتوى ترفيهي متخصص، مثل البرامج التلفزيونية والأفلام، بالإضافة إلى ميزة جديدة لتجربة الصوتيات من داخل التطبيقات، وتجربة دفع مرنة تتيح للمطورين بيع الإضافات إلى جانب الاشتراكات الأساسية.

وقالت جوجل إن التحديثات تهدف إلى دعم المطورين الذين تجاوزت مبيعاتهم أكثر من 250 مليون اشتراك جماعي، حيث أصبح بإمكانهم الآن إيقاف إصدار تطبيق مباشر بالكامل في حال اكتشاف أي خلل، وهي ميزة مهمة لتقليل الأضرار المحتملة.

ومن ضمن التحديثات، بدأت جوجل في إطلاق صفحات مواضيع مخصصة في المتجر لقطاعي الترفيه والإعلام داخل الولايات المتحدة، مع خطط للتوسع إلى المملكة المتحدة وكوريا الجنوبية وإندونيسيا والمكسيك قريبًا. وتمكن هذه الصفحات المستخدم من البحث عن عرض معين ومعرفة التطبيقات التي تتيح مشاهدته أو الاستماع له.

وتدعم قوائم التطبيقات الآن عناصر ترويجية مثل الكاروسيل الرئيسي ومقاطع فيديو من YouTube، فيما سيُتاح قريبًا للمستخدمين تجربة عينات صوتية من داخل التطبيقات مباشرة من الصفحة الرئيسية للمتجر، وهي ميزة أثبتت نجاحًا في قطاع الصحة واللياقة داخل الولايات المتحدة، حيث تضاعفت معدلات التنزيل بمقدار 3 مرات.

وأشارت جوجل إلى أن ميزة “Curated Spaces”، التي تربط المستخدمين بصفحات مخصصة بحسب اهتماماتهم مثل الكوميكس أو الرياضة، سيتم توسيعها لتشمل فئات وأسواق إضافية خلال هذا العام، بعدما حققت انتشارًا واسعًا في اليابان.

وللمطورين، قدّمت جوجل لوحة تحكم جديدة في Play Console تتيح تنظيم الأصول البصرية باستخدام مكتبة وسائط يمكن تحميلها من Google Drive مع أدوات للوسم والقص، إضافة إلى صفحات مخصصة لمراقبة الأداء وتحسين جودة الإصدارات، وميزات جديدة في قسم “اتخذ إجراء” لتوفير نصائح قابلة للتنفيذ.

كما شملت التحسينات أدوات الاشتراك، حيث أصبح بإمكان المطورين تقديم اشتراكات فرعية إلى جانب الاشتراك الرئيسي ضمن دفعة واحدة، ما يسهل على المستخدمين ترقية أو تخفيض اشتراكاتهم، مع تنبيهات جديدة داخل مركز الاشتراكات ورسائل البريد الإلكتروني، ما أدى إلى خفض معدل الإلغاء الطوعي بنسبة 3%.

وأضافت الشركة خيارات جديدة للتعامل مع تعثر الدفع، حيث يمكن للمطورين منح المستخدمين مهلة سداد تصل إلى 30 يومًا أو تعليق الحساب لمدة تصل إلى 60 يومًا قبل الإلغاء النهائي.

ومن جهة أخرى، حصل حزمة Engage SDK التي أُطلقت العام الماضي على توسعات جديدة لدعم فئات إضافية مثل السفر، وبدأت في التوسع إلى أسواق مثل البرازيل والهند واليابان. وسيبدأ ظهور المحتوى المنشأ بهذه الحزمة على Google Play لاحقًا هذا الصيف، بجانب ظهوره حاليًا في مساحات Collections وEntertainment Space.

ولتعزيز أمان التطبيقات، حدثت جوجل واجهة Play Integrity API لتشمل أدوات أقوى لكشف الانتهاكات ومتابعة تحديثات أمان الأجهزة. وتُتيح الواجهة الآن الكشف عن الأجهزة التي يُعاد استخدامها بعد إعادة ضبط المصنع، وستُطرح هذه الميزة في نسخة تجريبية.

التحديثات الأخيرة تُعزز من جاذبية متجر Google Play للمطورين والمستخدمين على حد سواء، في وقت تتسابق فيه شركات التكنولوجيا لتقديم تجارب أكثر تخصيصًا وأمانًا ومرونة في سوق التطبيقات المتطور باستمرار.