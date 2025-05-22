شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أزمة فى خرائط جوجل تعيق استخدام التطبيق لمستخدمى أندرويد ..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفضل معظم مستخدمي أندرويد استخدام تطبيق خرائط جوجل لأنه أكثر ملاءمة من استخدام متصفح الهاتف لعرض خرائط آبل، وقد يدفع الخلل فى خرائط جوجل مستخدمى أندرويد إلى تجربة نسخة الويب من خرائط آبل.

ومع ذلك، يواجه مستخدمو خرائط جوجل على أندرويد مشكلة قد تدفعهم إلى التفكير في استخدام كروم أو فايرفوكس أو إيدج، ومعظم مستخدمي الهواتف المحمولة إما منتمون إلى فريق خرائط جوجل أو فريق خرائط آبل، وهناك الكثير من مستخدمي آيفون يفضلون خرائط جوجل والذى يتطلب الانتقال من شيء مألوف ومريح، خاصةً أثناء أداء مهمة شديدة الحساسية كالقيادة.

تكمن المشكلة الحالية في خرائط جوجل في توقفها عن عرض المسارات البديلة أثناء القيادة، ويحدث هذا على كلٍّ من هواتف أندرويد الذكية وأندرويد أوتو.

وقد لاحظ بعض مستخدمي أندرويد اختفاء المسارات، فاشتروا هواتف جديدة، بينما أفاد آخرون أنهم تأثروا بالمشكلة بعد تثبيت تحديث حديث.

وكتب أحد مستخدمي أندرويد، أنه لن يرى المسارات البديلة مُحددة على خريطته أثناء القيادة، مع إظهار "أسرع بدقيقتين" أو "أبطأ بثلاث دقائق" باللون الرمادي، مشيرا إلى أن هذه المسارات البديلة تظهر عادةً بالقرب من مخارج الطرق السريعة.

وعلى الرغم من ذلك فإن هذا ليس أخطر عيب وُجد على الإطلاق في تطبيق خرائط، فعندما أُطلق تطبيق خرائط آبل عام ٢٠١٢، كان يُعادل تطبيق بلاك بيري ستورم وكان مليئًا بالأخطاء البرمجية، وكان لا بد من الرجوع إلى الخلف لتصويره بعض المدن والطرق والدول لم تكن مُسمّاة بشكل صحيح، حتى أن تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة آبل، أوصى مستخدمي آيفون بالاعتماد على خرائط جوجل أو تطبيقات الملاحة الأخرى حتى أعادت آبل تصميم خرائط آبل.

ويتطلب حل هذه المشكلة من جوجل نشر تحديث للبرنامج، لأن الحلول الذاتية المعتادة، مثل مسح ذاكرة التخزين المؤقت، وإعادة تشغيل التطبيق، وإعادة تشغيل الهاتف، لم تُجدِ نفعًا.

و يمكن لمستخدمي خرائط جوجل تجربة موقع خرائط آبل كما ذكرنا سابقًا، أو يمكنهم تثبيت Waze، الذي يستخدم بيانات مُجمعة جماعيًا لمساعدتهم على الوصول إلى وجهاتهم بسرعة وأمان.