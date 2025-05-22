شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تسمح لمستخدمى آيفون باستبدال سيرى بمساعدات صوتية أخرى والان مع تفاصيل الخبر

قد تشهد أجهزة آيفون قريبًا تحولًا كبيرًا في طريقة تفاعل المستخدمين معها، إذ تعمل شركة آبل، وفقًا لتقرير من الصحفي مارك جورمان في بلومبرج، على تحديثات في نظام تشغيلها تتيح للمستخدمين استبدال المساعد الصوتي "سيري" بمساعدين صوتيين من شركات أخرى مثل "أليكسا" من أمازون، أو "مساعد جوجل"، أو حتى "شات جي بي تي"، وتعد هذه الخطوة الأولى من نوعها التي تتيح لمستخدمي آيفون اختيار مساعد صوتي افتراضي من خارج منظومة آبل.

يأتي هذا التغيير نتيجة لضغوط تنظيمية من الاتحاد الأوروبي، وتحديدًا في إطار قانون الأسواق الرقمية DMA الذي يلزم شركات التكنولوجيا الكبرى، ومنها آبل، بمنح المستخدمين حرية أكبر في اختيار التطبيقات والخدمات التي يفضلونها، ومن بين تلك الخدمات تأتي المساعدات الصوتية التي طالما احتكرت آبل إدارتها عبر "سيري" فقط.

حتى الآن، يقتصر تشغيل الأوامر الصوتية على "سيري"، إذ يستجيب فقط مساعد آبل عند نطق عبارة "هاي سيري"، ولكن مع التعديلات الجديدة المرتقبة في نظام iOS، سيصبح من الممكن لمستخدمي آيفون في أوروبا اختيار مساعد صوتي مختلف ليتولى هذا الدور، ومن غير الواضح حتى اللحظة ما إذا كانت هذه الميزة ستقتصر على مستخدمي الاتحاد الأوروبي فقط أم ستصل إلى باقي أنحاء العالم.

ويمثل هذا التوجه تغيرًا جوهريًا في سياسة آبل، التي ظلت لسنوات تتمسك بإغلاق نظامها البيئي أمام تطبيقات وخدمات المنافسين.

كما يأتي في وقت تواجه فيه الشركة ضغوطًا متزايدة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تتقدم شركات مثل جوجل ومايكروسوفت بخطى سريعة في تطوير مساعدات صوتية أكثر ذكاءً ومرونة، وقد تضطر آبل إلى فتح الباب أمام المنافسة لتجنب أية تبعات قانونية في أوروبا، حتى وإن أدى ذلك إلى تقليص سيطرتها على تجربة المستخدم.

ومن المتوقع أن تكشف آبل عن مجموعة من تحديثاتها المرتبطة بالذكاء الاصطناعي خلال مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC في يونيو المقبل.

وتشير التسريبات إلى احتمال تعاونها مع "أوبن إيه أي" لتعزيز قدرات آيفون بوظائف ذكية جديدة، ورغم أن الشركة لم تؤكد رسميًا حتى الآن تغييرات "سيري"، إلا أن دخول قوانين الاتحاد الأوروبي حيّز التنفيذ قد يُجبرها على المضي في هذا المسار.