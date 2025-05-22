تكنولوجيا: Asus تكشف عن مزود طاقة Pro WS 3000W Platinum بتبريد متطور وضمان 10 سنوات #Computex2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عرضت Asus في Computex مزود طاقة بقوة 3000 واط يدعم تشغيل أربع بطاقات RTX 5090، مع تصميم متطور للتبريد وكفاءة عالية، ضمن سلسلة تشمل طرازات 2200 واط و1600 واط.

كشفت Asus خلال معرض Computex 2025 عن مزود طاقة جديد بقوة 3000 واط ضمن سلسلة Pro WS، قادر على تشغيل أربع بطاقات رسوميات RTX 5090 في وقت واحد، مما يجعله موجهًا لأعباء العمل الذكية المكثفة مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وليس لأجهزة الألعاب التقليدية التي لا تحتاج إلى هذا العدد من البطاقات. تضم السلسلة أيضًا طرازين آخرين بقوة 2200 واط و1600 واط، لكن التسعير وموعد التوفر لم يُحددا بعد.

يحمل مزود الطاقة Pro WS 3000W Platinum تصنيف 80+ Platinum لكفاءة الطاقة، وهو متوافق مع معيار ATX 3.1، ومزود بأربعة موصلات 12V-2×6 ذات أطراف مطلية بالذهب لدعم أربع بطاقات رسوميات، بما في ذلك RTX 5090 المتطورة. لضمان الأداء المستدام، ركزت Asus على التبريد من خلال تصميم متطور يشمل لوحة دوائر مغطاة بطبقة واقية لمنع التلف الناتج عن الرطوبة أو الأتربة، ومشتتات حرارية بضعف حجم التصاميم القياسية، ومروحة بمحامل كروية مزدوجة بعمر افتراضي يصل إلى 80,000 ساعة. كما تأتي الكابلات المحفورة بدرجة حرارة تشغيل أقل بـ 50 مئوية من الحد الأقصى الآمن، مع ضمان لمدة 10 سنوات.

بطاقة RTX 5090 تستهلك 575 واط كحد أقصى، لذا فإن أربع بطاقات قد تستهلك ما بين 2300 إلى 2400 واط عند التحميل الكامل، مما يترك ما بين 600 إلى 700 واط للمكونات الأخرى، وهو ما يُعتبر كافيًا. لم تُعلن Asus بعد عن سعر أو توفر مزود الطاقة Pro WS 3000W Platinum، لكن السلسلة تشمل أيضًا طرازات 2200 واط و1600 واط، وكلاهما يحمل تصنيف 80+ Platinum ومتوافق مع ATX 3.1.

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