تكنولوجيا: MediaTek تُخطط لإطلاق Dimensity 9600 بتقنية 2 نانومتر #Computex2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت MediaTek في Computex 2025 أنها ستنهي تصميم معالج 2 نانومتر في سبتمبر 2025، مما قد يجعلها تتفوق على Apple في إطلاق أول معالج هاتف ذكي بتقنية N2 من TSMC.

بعد انتشار معالجات الهواتف الذكية بتقنية 3 نانومتر، يترقب الجميع التحول الكبير إلى تقنية 2 نانومتر. تُعتبر Apple عادةً السباقة في اعتماد التقنيات الجديدة، لكن هناك غموض حول ما إذا كانت ستستخدم تقنية N2 من TSMC أم ستبقى مع N3P. في حال اضطرت Apple للبقاء مع N3P، قد تصبح MediaTek أول شركة تُطلق معالج هاتف ذكي بتقنية 2 نانومتر.

خلال عرضها في Computex 2025، أكدت الشركة التايوانية MediaTek أن معالجها بتقنية 2 نانومتر سيُنهي مرحلة التصميم (tape-out) في سبتمبر 2025، مما يعني اكتمال التصميم تمهيدًا للإنتاج الضخم. سبق أن أظهرت قائمة عملاء TSMC أن MediaTek ضمن عملائها لتقنية 2 نانومتر. سيبدأ الإنتاج الضخم لـ N2 في النصف الثاني من 2026، وإذا سارت الأمور وفق الجدول الزمني، قد يصبح معالج MediaTek جاهزًا للإطلاق في أواخر 2026.

المعالج المُرتقب هو على الأرجح Dimensity 9600. لم تظهر أي تفاصيل حول المعالج حتى الآن، ولن تظهر قريبًا على الأرجح لأن الإطلاق لا يزال بعيدًا بأكثر من عام. تاريخيًا، كانت معالجات MediaTek أقل تكلفة نسبيًا مقارنة بمعالجات Qualcomm، لكن هذا قد لا ينطبق على Dimensity 9600. رقائق N2 من TSMC باهظة الثمن بالفعل، وقد ترتفع تكلفتها أكثر إذا تحققت الزيادة المُشاع عنها بنسبة 10%.

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