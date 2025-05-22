تكنولوجيا: Google تُطلق Flow: أداة تحرير فيديو ذكية مدعومة بـ Imagen 4 وVeo 3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Google في مؤتمر I/O أداة Flow، أداة تحرير فيديو ذكية تجمع بين نماذج Veo 3 وImagen 4 وGemini، تتيح إنشاء مقاطع سينمائية واقعية مع أدوات تحكم متقدمة.

الأداة مُصممة لمساعدة المبدعين على تحويل أفكارهم إلى رؤى سينمائية باستخدام الذكاء الاصطناعي. تجمع الأداة بين نماذج Veo 3 وGemini وImagen 4، وتتيح إنشاء مقاطع فيديو من نصوص موجهة، شبيهة بأدوات إنشاء الفيديو الذكية الموجودة حاليًا.

تميزت Flow بقدرتها على إنشاء مقاطع باستخدام فيديوهات مُولدة مسبقًا وأصول المستخدم الخاصة، رغم أن طريقة التعامل مع مدخلات متعددة لم تُوضح بعد. وعدت Google بأن Flow ستنتج “مخرجات سينمائية مذهلة” تتفوق في محاكاة الفيزياء والواقعية. طُورت النماذج لتحسين التجربة، حيث أصبح Veo 3 قادرًا على إضافة صوت مدمج يشمل أصوات الخلفية مثل حركة المرور، وحوارات الشخصيات مع تزامن شفاه أفضل. بينما يدعم Imagen 4 إنشاء صور بجودة تصل إلى 2K بأبعاد متنوعة، مع تحسينات في تصوير الأقمشة، القوام، الماء، وفراء الحيوانات، وهو أسرع بـ 10 أضعاف من Imagen 3.

تتضمن Flow أدوات مثل “Camera Controls” للتحكم المباشر في حركة و زوايا الكاميرا، و”Scenebuilder” لتحرير وتوسيع اللقطات بسلاسة، و”Asset Management” لتنظيم الأصول الإبداعية، و”Flow TV” التي تعرض مقاطع مُنشأة بـ Veo مع النصوص والتقنيات المستخدمة لتسهيل التعلم. كما تتيح أداة outpainting تعديل الإطار وتوسيع اللقطات لتناسب الوسيط، مع أدوات لإضافة وإزالة العناصر لتنظيف اللقطات أو إصلاح العيوب.

تعاونت Google مع مخرجين مثل Dave Clark وHenry Daubrez وJunie Lau لدمج Flow في سير العمل الإبداعي، مؤكدة أنها تُمكّن جيلًا جديدًا من رواة القصص وتفتح آفاقًا إبداعية حتى لمن لا يملكون خبرة في إنتاج الفيديو. تُعد Flow تطورًا طبيعيًا لتجربة VideoFX السابقة، وهي متاحة الآن في الولايات المتحدة لمشتركي Google AI Pro وGoogle AI Ultra. يوفر اشتراك Pro 100 عملية توليد شهريًا، بينما يمنح Ultra حدود استخدام أعلى والوصول المبكر إلى Veo 3 مع صوت مدمج، أصوات بيئية، وحوارات شخصيات.