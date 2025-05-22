شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أرخص وبلا إعلانات.. يوتيوب يطرح Premium Lite فى المزيد من الدول والان مع تفاصيل الخبر

من أفضل ما قدّمه يوتيوب لعشاقه هو إطلاق نسخة أرخص وخالية من الإعلانات من باقة بريميوم، تُعرف هذه الباقة الآن باسم يوتيوب بريميوم لايت، وتبلغ تكلفتها 7.99 دولارًا أمريكيًا فقط شهريًا، وهو سعر أقل بكثير من باقة يوتيوب بريميوم الكاملة.

طُرح YouTube Premium Lite في البداية كخدمة تجريبية في الولايات المتحدة ، لكن YouTube قرر إطلاق الخدمة في عدد من الدول الأخرى في مارس الماضي ، ورغم بطء إطلاقه من المتوقع أن يكون YouTube Premium Lite متاحًا الآن للجميع في الولايات المتحدة وأستراليا وألمانيا وتايلاند ، وابتداءً من هذا الأسبوع سيُتاح الإصدار الأقل تكلفة والخالي من الإعلانات من YouTube Premium عالميًا ، وهذا يعني أن المزيد من مستخدمي YouTube سيحصلون على فرصة الاشتراك في Premium Lite إذا وجدوا أنه يُلبي احتياجاتهم.

وأعلن يوتيوب للتو عن توسيع نطاق خدمة Premium Lite ليشمل المشاهدين في الأرجنتين والبرازيل وكندا وبريطانيا العظمى والمكسيك ، وسيتم طرح الخدمة الجديدة تدريجيًا في هذه الدول بدءًا من اليوم، مع أن العديد منها سيضطر إلى الانتظار بضعة أسابيع حتى تصبح Premium Lite متاحة.

والفرق الرئيسي بين باقتي Premium وPremium Lite هو أن الأخيرة لا تتضمن تجارب خالية من الإعلانات للموسيقى ومقاطع الفيديو الموسيقية، بالإضافة إلى التنزيلات والتشغيل في الخلفية ، مع أن معظم مقاطع فيديو YouTube خالية من الإعلانات، بما في ذلك مقاطع الفيديو من فئات مثل الألعاب والموضة والجمال والأخبار، إلا أن جميع المقاطع الأخرى تقريبًا ستظل تعرض الإعلانات.

وإذا كنت تعيش في إحدى الدول التي يتوفر فيها YouTube Premium Lite الآن، فإليك ما ستحصل عليه مقابل 7.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا:

* استمتع بالألعاب والموضة والجمال والأخبار والمزيد بدون إعلانات.

* يعمل Premium Lite عبر جميع الأجهزة، بما في ذلك الهاتف والكمبيوتر المحمول والتلفزيون

* قد تظهر الإعلانات على الموسيقى والمقاطع القصيرة وعند البحث أو التصفح.

* لا يتضمن Premium Lite خدمة YouTube Music Premium أو ميزات مثل التنزيلات والتشغيل في الخلفية.

مع التوسع الأخير للخدمة، أصبحت خدمة YouTube Premium Lite متاحة الآن في 9 دول: الأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، وألمانيا، وبريطانيا العظمى، والمكسيك، وتايلاند، والولايات المتحدة.