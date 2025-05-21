تكنولوجيا: Google Meet يحصل على ميزة ترجمة فورية تُحافظ على نبرة الصوت I/O 2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Google في مؤتمر I/O 2025 عن ميزة ترجمة الكلام في Google Meet، التي تُتيح ترجمة شبه فورية مع الحفاظ على نبرة وتعبير المتحدث، وستكون متاحة أولاً لمشتركي Google AI Pro وUltra.

أعلنت Google خلال فعاليات مؤتمر I/O 2025 عن مجموعة تحديثات تُهم الجمهور العام، أبرزها إطلاق ميزة ترجمة الكلام في Google Meet. تتيح هذه الميزة الجديدة ترجمة الكلام بشكل شبه فوري مع الحفاظ على نبرة الصوت، التعبير، وطبيعية الحديث، مما يُسهل التواصل عبر الفيديو بين أشخاص يتحدثون لغات مختلفة.

تُمكّن الميزة مستخدمي Google Meet من التحدث بلغتهم الأم، حيث تُترجم الكلمات بسرعة عالية إلى اللغة المفضلة للطرف الآخر. على سبيل المثال، يمكن لمتحدث بالإنجليزية التواصل مع شخص يتحدث الإسبانية بسلاسة، مع الحفاظ على طابع الحوار الطبيعي. في البداية، تدعم الميزة الإنجليزية والإسبانية فقط، لكن Google تخطط لإضافة لغات أخرى خلال الأسابيع المقبلة.

لن تكون الميزة متاحة للجميع فورًا، إذ أوضحت Google أنها ستبدأ بإصدار تجريبي لمشتركي Google AI Pro وUltra أولاً. بالنسبة لعملاء Workspace، ستبدأ اختبارات مبكرة في وقت لاحق هذا العام. كما ستُدمج هذه الميزة في Google Beam، المعروف سابقًا باسم Project Starline.

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