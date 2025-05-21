تكنولوجيا: جوجل تُطلق تحديث Gemini 2.5 Flash بميزات جديدة في I/O 2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Google خلال مؤتمر I/O 2025 عن تحديثات واسعة لتطبيق Gemini، تشمل Gemini 2.5 Flash لتحسين الكفاءة، ووضع Deep Think للتفكير المتقدم، وAgent Mode التفاعلي، بالإضافة إلى أدوات لإنشاء الاختبارات والملخصات الصوتية.

أعلنت Google عن مجموعة تحديثات رئيسية لتطبيق Gemini في مؤتمر I/O 2025، تضم ميزات جديدة مثل Gemini 2.5 Flash، ووضع Deep Think المطور، وAgent Mode المشابه لـ ChatGPT، إلى جانب دعم إنشاء الاختبارات، الملخصات الصوتية، والبحث المعتمد على المستندات، كل ذلك ضمن منظومة واحدة.

التحديث الأبرز حاليًا هو Gemini 2.5 Flash، الذي يقدم تفكيرًا أكثر ذكاءً وكفاءة، مع تقليل استهلاك الرموز بنسبة 20-30%. هذا النموذج متاح الآن لجميع مستخدمي تطبيق Gemini، كما يمكن للمطورين والعملاء من الشركات الوصول إلى نسخة محدثة عبر Google AI Studio وVertex AI منذ 20 مايو. ومن المتوقع إطلاق النموذج الكامل Gemini 2.5 Pro مطلع يونيو.

من جهة أخرى، يُركز وضع Gemini 2.5 Deep Think على تعزيز التفكير المنطقي، حيث يُظهر أداءً متميزًا في الرياضيات (USAMO 2025)، البرمجة (LiveCodeBench v6)، والاختبارات متعددة الوسائط (MMMU). أوضحت Google أن هذا الوضع سيخضع لمزيد من اختبارات السلامة قبل إتاحته للعامة، لكنه متاح حاليًا لاختبارات محدودة عبر Gemini API.

بالنسبة لمشتركي Gemini Ultra، سيحصلون قريبًا على وضع Agent Mode المدعوم بـ Project Mariner، حيث يمكن للمستخدم تحديد هدفه وسيقوم Gemini بتنفيذه عبر البحث المباشر على الويب، تطبيقات Google، وأدوات خارجية. يعمل هذا الوضع في واجهة مقسمة تضم الدردشة على اليسار ولوحة تشبه المتصفح على اليمين.

على صعيد الإبداع، أضافت Google قائمة “Create” إلى Gemini Canvas، تتيح إنشاء صفحات ويب، رسوم بيانية، اختبارات، أو ملخصات صوتية مباشرة من الدردشة، مع إمكانية تصميم تطبيق مخصص بناءً على وصف المستخدم. كما أُدخلت أداة Deep Research للطلاب والمحترفين، تدمج البيانات العامة مع ملفات PDF خاصة، ملفات Google Drive، واتجاهات السوق.

المصدر