تكنولوجيا: AMD FSR Redstone يسرّع تتبع الأشعة RDNA 4 بالذكاء الاصطناعي #Computex2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - منذ إصدار الجيل الأول من DLSS، تسعى AMD للحاق بنفيديا، ويبدو أن فريق الأحمر اقترب كثيرًا. مع FSR 4 الأخيرة، حسّنت AMD جودة الصورة بشكل كبير، وأصبحت نتائج FSR تنافس DLSS.

وفي مؤتمر Computex 2025، أطلقت AMD تقنية FSR Redstone التي تقلص الفجوة بين التقنيتين أكثر.

تعتمد FSR Redstone على ثلاث تقنيات رئيسية: Neural Radiance Caching (تخزين الإشعاع العصبي)، وتوليد الإطارات بالذكاء الاصطناعي، وتجديد الأشعة باستخدام التعلم الآلي. الأولى تُسرّع حسابات الإضاءة غير المباشرة عبر توقع الانعكاسات وتخزينها، مما يحسن الأداء في تتبع الأشعة Path Tracing المكلف.

الثانية تعيد بناء الأشعة وتزيل الضوضاء بشكل أفضل باستخدام الذكاء الاصطناعي، ما يحسن جودة المشاهد ويقلل الضغط على المعالج. أما توليد الإطارات فيستخدم نموذج ذكاء اصطناعي جديد يعتمد على بيانات زمنية ومكانية لإنشاء إطارات جديدة.

ستتوفر تقنية FSR Redstone في النصف الثاني من 2025 لأجهزة RDNA 4 فقط، مثل RX 9070/XT وRX 9060 XT، بينما لن تدعم بطاقات الأجيال السابقة بسبب ضعف أداء الذكاء الاصطناعي فيها.

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