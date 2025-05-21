شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عاصفة تحمل اسمها.. ناسا تخلد ذكرى رائدة طقس الفضاء جينيفر جانون والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت ناسا اسما على العاصفة الجيومغناطيسية القوية التي نتج عنها شفقًا قطبيًا جميلًا في جميع أنحاء العالم في مايو العام الماضى، وهذه أول عاصفة تُطلق عليها اسم، واسمها يعود إلى عالمة طقس فضائي، يقول علماء ناسا إنها كانت رائدة في هذا المجال، وقد توفت فجأة في العام نفسه، وهى العالمةالدكتورة جينيفر ليا جانون.

وفقا لما ذكره موقع space، كتب زملاؤها في إهداء نُشر في مجلة "سبيس ويذر": "كانت جين قدوة وزميلة وعالمة بارزة، برعت في بناء روح الجماعة في مختلف مجالات علوم الفضاء، سيفتقدها الكثيرون بشدة".

توفيت الدكتورة جينيفر ليا جانون فجأةً في 2 مايو 2024 في جرينبيلت بولاية ماريلاند عن عمر يناهز 45 عامًا، وأشرفت جانون على نشر أكثر من 200 مخطوطة، ونشرت العديد من مقالاتها الافتتاحية.

قادت غانون، الفنانة وعازفة البيانو الموهوبة، المجتمع العلمي بفهمها العميق للتيارات المستحثة مغناطيسيًا أرضيًا، واضطرابات المجال المغناطيسي الأرضي، وديناميكيات إلكترونات حزام الإشعاع، والمجال المغناطيسي الأرضي.

حصلت على بكالوريوس العلوم في الفيزياء وعلوم الحاسوب من جامعة فرجينيا عام 2000، ودكتوراه في الفيزياء من جامعة كولورادو، بولدر عام 2005.

بدأت عملها كمسؤولة اتصال أولى لشؤون طقس الفضاء في مكتب رصد طقس الفضاء التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) التابع لدائرة البيانات والمعلومات والأقمار الصناعية البيئية الوطنية (NESDIS) قبل بضعة أشهر من وفاتها.