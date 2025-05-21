تكنولوجيا: ASUS تطلق ExpertCenter P600 أول حواسيب AiO بـCopilot+ ضمن فعاليات #Computex2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت ASUS عن أولى حواسيبها المتكاملة AiO المزودة بتقنية Copilot+ من خلال سلسلة ExpertCenter P600.

تضم السلسلة نموذجين، أحدهما بشاشة 27 بوصة والآخر بشاشة 24 بوصة، وكلاهما شاشات لمس بدقة FHD مع طبقة مضادة للوهج لضمان راحة المشاهدة.

بالنسبة لنموذج 27 بوصة، أشارت الشركة إلى أن نسبة الشاشة إلى الجسم تصل إلى 93%، مما يمنحها حوافًا نحيفة، رغم أنها ليست تحسنًا ملحوظًا مقارنةً بسلسلة P400 السابقة.

ومن المميزات اللافتة في P600 هو الكاميرا القابلة للسحب، والتي تعتمد على نفس آلية السحب الموجودة في سلسلة P400، حيث يمكن تجهيزها بمستشعر FHD بدقة 5 ميجابكسل مزود بتقنية الأشعة تحت الحمراء (IR) مع مصفوفة ميكروفونات مدمجة. كما تشتمل على مستشعر قرب يُحسن من جودة مكالمات الفيديو ويعزز الأمان.

بالرغم من عدم إعلان أسوس عن المواصفات الكاملة لسلسلة P600، فقد أكدت إمكانية تزويد الأجهزة بمعالج Ryzen AI من الجيل 300 الذي يقدم حتى 50 تيرابت عمليات معالجة ذكاء اصطناعي مخصصة (TOPS).

كما أكدت الشركة على متانة الحواسيب بمعايير الأعمال، إلا أنها لم تكشف بعد عن أسعار أو مواعيد توفر السلسلة.

للمقارنة، تم طرح الجيل السابق P400 AiO في مارس 2025، وكان أعلى إصدار مزود بأقوى معالج متوفر بسعر 1099.99 دولارًا.

المصدر