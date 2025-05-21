تكنولوجيا: ASUS تكشف عن ExpertCenter P700: أول حواسيبها المكتبية بمعيار Copilot+ خلال معرض #Computex2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت ASUS عن سلسلة الحواسيب المكتبية الجديدة ExpertCenter P700، والتي تمثل أولى حواسيب الشركة من فئة Copilot+ المكتبية الموجهة لقطاع الأعمال. وتتضمن السلسلة حاليًا نموذجين يقدمان أداءً قويًا في تصميمات مرنة تناسب مختلف احتياجات الشركات.

النموذج الأول، ExpertCenter PM700MK، يأتي بتصميم Mini Tower أنيق مزود بعدد وفير من المنافذ، ويمكن تجهيزه ببطاقة رسوميات Nvidia RTX 5070 المنفصلة.

ورغم أن ASUS لم تكشف بعد عن جميع معالجات هذا الطراز، أكدت أن هناك خيارًا لتكوينه بمعالجات Ryzen AI 300 التي توفر أداء ذكاء اصطناعي يصل إلى 50 TOPS بفضل وحدة NPU المدمجة.

أما النموذج الثاني، ExpertCenter PM700SK، فيأتي بتصميم صغير الحجم (Small Form Factor) ويحمل نفس السمات الجمالية والتصميمية للنموذج الأكبر، إلا أنه يدعم بطاقة Nvidia RTX A400 المنفصلة.

وكما في النموذج السابق، يمكن تكوينه أيضًا بمعالجات Ryzen AI 300 المزودة بـ NPU يصل أداؤه إلى 50 TOPS، إلا أن المواصفات الأخرى لم تُفصح عنها الشركة حتى الآن.

وتتشارك الأجهزة في بعض المزايا البارزة مثل التصميم بدون أدوات لتسهيل الترقية والصيانة، واعتمادها معيار الصلابة العسكرية MIL-STD-810H، إضافة إلى دعم تقنية ASUS AI ExpertMeet لتحسين جودة مؤتمرات الفيديو عبر الذكاء الاصطناعي.

حتى لحظة الإعلان، لم تكشف ASUS عن تفاصيل التسعير أو موعد التوفر الرسمي لسلسلة ExpertCenter P700.

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