تكنولوجيا: Google تكشف لمحات عن مشروع Project Astra المساعد الذكي الشامل قيد التطوير Google I/O 2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عرضت Google في مؤتمر I/O 2025 مساعدها الذكي Project Astra، الذي يهدف ليكون “مساعدًا ذكيًا شاملاً” يفهم السياق، يضع خططًا، وينفذ مهام على هاتف Android، مثل إصلاح دراجة من خلال البحث وتشغيل التطبيقات.

كشفت Google خلال مؤتمر I/O 2025 اليوم عن رؤيتها لتطوير “مساعد ذكي شامل” ضمن مشروع Project Astra، والذي لا يقتصر على الإجابة عن الأسئلة، بل يفهم السياق المحيط، يضع خططًا لحل المشكلات، ويتخذ الإجراءات نيابةً عن المستخدم لتوفير الوقت. يُظهر العرض التجريبي قدرة Astra على مساعدة مستخدم في إصلاح فرامل دراجته، حيث يبحث عن دليل الدراجة، يفتح صفحة الفرامل، يشغل فيديو تعليمي على YouTube، ويتواصل مع متجر دراجات للتحقق من توفر قطع الغيار.

في الوقت الحالي، لا يوجد مساعد ذكي يستطيع تنفيذ كل هذه المهام دون تدخل يدوي، لكن Google تجمع ميزات ذكية مستقلة لتحقيق ذلك. تُظهر التجربة الأحدث لـ Project Astra، وهو الاسم الرمزي للمساعد الشامل المستقبلي، رجلاً يطلب من Astra إصلاح مشكلة في فرامل دراجته، حيث نفّذ المساعد جميع الخطوات المذكورة بسلاسة. ما يميز هذا العرض هو وكيل ذكي طوّرته Google للتحكم في تطبيقات Android، إذ يُظهر الوكيل قدرته على فتح ملف PDF، التمرير إلى الصفحة المطلوبة، تشغيل YouTube، والبحث عن فيديو مناسب.

خلال التحكم بالهاتف، يظهر رمز دائري صغير على الشاشة يُبرز النقرات والتمريرات التي يُحاكيها Astra، مما يشير إلى أنه يقرأ محتوى الشاشة ويحدد مواضع التفاعل. لم يُحدد ما إذا كانت هذه العمليات تُنفذ محليًا على الجهاز باستخدام نموذج Gemini Nano متعدد الوسائط، لكن الفيديو أُظهر بسرعة مضاعفة، مما يوحي بأن الوكيل قد يكون بطيئًا في التنفيذ، وهو ما يتطلب من Google مزيدًا من العمل قبل الإطلاق الرسمي.

تطوّر Gemini بشكل ملحوظ منذ إطلاقه في نهاية 2023، إذ كان يعاني في البداية من مهام بسيطة مثل ضبط تذكير، بينما يستطيع اليوم ربط الإجراءات عبر خدمات متعددة، الإجابة عن استفسارات تتعلق بمحتوى الشاشة أو الصور من الكاميرا، وفي المستقبل قد يتحكم بـ Android للبحث في المستندات وفتح التطبيقات. مع كل تحديث لـ Project Astra، يصبح Gemini أكثر جاذبية، حيث تُتيح ميزات Astra الجديدة إمكانات متقدمة قد تُصبح متاحة لاحقًا بصورة أكثر تطورًا.

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