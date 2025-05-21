تكنولوجيا: إطلاق سلسلة Expert P الجديدة من ASUS وAMD لتعزيز أداء المحترفين #Computex2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في إطار فعاليات Computex 2025، أعلنت ASUS بالتعاون مع AMD عن سلسلة Expert P الجديدة، المصممة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بحلول ذكية تجمع بين الأداء، الأمان، والاعتمادية، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي والاستدامة.

شملت السلسلة الجديدة أجهزة ExpertBook P3 المحمولة، ExpertCenter P700 المكتبية، ExpertCenter P600 من نوع All-in-One، إضافة إلى الحاسوب المصغر ExpertCenter PN54. وقد جاءت جميع الأجهزة مدعومة بمعالجات AMD Ryzen AI 300، لتواكب متطلبات العمل اليومية وتعزز الإنتاجية بكفاءة عالية.

أكد S.Y. Hsu، الرئيس التنفيذي المشارك لـ ASUS، أن الذكاء الاصطناعي سيُحدث تحولًا جذريًا في عالم الحواسيب، وأن سلسلة Expert P تم تطويرها لتواكب هذا التغيير من حيث الأداء والتجربة العملية في بيئات العمل الحديثة.

جاء حاسوب ExpertBook P3 كأسرع جهاز محمول من فئة ExpertBook حتى الآن، ويتوفر بمقاسين (14 و16 بوصة) ويعمل بمعالج Ryzen AI Pro 7، ويقدم أداء ذكاء اصطناعي يصل إلى 66 TOPS. كما يتميز بهيكل معدني متين، ونظام تبريد متطور، ومنافذ متعددة لتلبية متطلبات الاستخدام الاحترافي.

أما ExpertCenter P600، فهو أول جهاز All-in-One من ASUS يدعم Copilot+، ويأتي بشاشات FHD بمقاسي 24 و27 بوصة، وكاميرا قابلة للسحب، وهيكل يتحمل ظروف الاستخدام اليومي في بيئات العمل.

سلسلة ExpertCenter P700 توفر خيارًا لمحبي الأجهزة المكتبية صغيرة الحجم أو Mini Tower، وتتميز بأداء ذكاء اصطناعي يصل إلى 50 TOPS، وتصميم بدون أدوات، ومعايير صلابة عسكرية.

أخيرًا، يقدم ExpertCenter PN54 أداء Copilot+ في تصميم صغير يناسب المساحات المحدودة، مع حماية أمنية متقدمة تشمل BIOS متوافق مع معايير NIST وTPM 2.0، ودعم تحديثات لمدة خمس سنوات.

من المقرر إطلاق ExpertBook P3 في كندا بالربع الثالث من 2025، بينما تُطرح أجهزة ExpertCenter في الربع الأول من 2026.

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