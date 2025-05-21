شكرا لقرائتكم خبر عن عبر صاروخ "ليجيان-1".. الصين تطلق 6 أقمار اصطناعية إلى الفضاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الصين اليوم صاروخًا من طراز "ليجيان-1 واي7" حاملًا على متنه ستة أقمار اصطناعية.

وانطلق الصاروخ من منطقة تجريبية مخصصة للابتكار في مجال الطيران التجاري في شمال غرب الصين، وأرسل مجموعة من الأقمار الاصطناعية إلى المدارات المحددة سلفًا.

ويمثل هذا الإطلاق المهمة السابعة ضمن سلسلة صواريخ "ليجيان-1". المركبات الفضائية وأطلقت الصين أمس، قمرًا صناعيًا جديدًا للاتصالات إلى مداره على متن الصاروخ الحامل "لونغ مارش-7 إيه"، من موقع ونتشانغ لإطلاق المركبات الفضائية في مقاطعة هاينان جنوب البلاد.

ودخل القمر بنجاح إلى المدار المحدد له سلفًا، وسيوفر خدمات تشمل نقل الصوت والبيانات إضافة إلى البث الإذاعي والتلفزيوني.