شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة فورتنايت تعود أخيرًا إلى هواتف أيفون الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

وفقا لشركة Epic Games، أصبحت لعبة Fortnite متاحة مجددًا على متجر تطبيقات iOS في الولايات المتحدة، ويمكن تنزيلها من متجر التطبيقات وأعلنت Epic Games أنها عادت إلى متجري Epic Games وAltStore.

حذفت شركة آبل لعبة فورتنايت من متجر التطبيقات قبل نحو خمس سنوات بعد أن أضافت شركة إيبك جيمز نظام دفع خاص بها داخل اللعبة، وهو ما خالف قواعد آبل ، ولكن بعد صدور حكم قضائي هام في قضية إيبك جيمز ضد آبل، والذي أجبر آبل على عدم تحصيل رسوم على المشتريات التي تتم خارج التطبيقات، أصبحت اللعبة متاحة للعب على أجهزة آيفون الأمريكية مرة أخرى.

وبعد صدور الحكم الكبير بفترة وجيزة، صرّح الرئيس التنفيذي تيم سويني بأن شركة Epic تخطط لإعادة لعبة Fortnite إلى نظام iOS فى الولايات المتحدة، كما قدّم "مقترحًا للسلام": "إذا مددت Apple نطاق عمل المحكمة المُعفى من الضرائب عالميًا، فسنعيد Fortnite إلى متجر التطبيقات عالميًا، وسنتخلى عن أى دعاوى قضائية حالية أو مستقبلية بهذا الشأن".

فى 9 مايو، قدّمت الشركة التطبيق إلى شركة آبل، وقبل ذلك صرّح سوينى بأنّ Epic ستستخدم حسابها السويدى كمطوّر لتقديم اللعبة إلى متجر التطبيقات الأمريكى.

في أواخر الأسبوع الماضي، صرّحت شركة Epic بأن شركة Apple منعت عودة لعبة Fortnite إلى متجر التطبيقات، كما أصبحت اللعبة غير متوفرة على متاجر التطبيقات البديلة الأخرى في الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك صرّحت Apple بأنها "طلبت من Epic Sweden إعادة إرسال تحديث التطبيق دون تضمين واجهة متجر التطبيقات الأمريكي حتى لا يؤثر ذلك على Fortnite فى مناطق جغرافية أخرى"، وأننا "لم نتخذ أى إجراء لإزالة النسخة الحية من Fortnite من أسواق التوزيع البديلة".

وطلبت شركة Epic من القاضي في قضية Epic ضد Apple إصدار أمر لشركة Apple بمراجعة طلبها المتعلق بلعبة Fortnite فى 16 مايو، وأفاد القاضى في ملفٍ مُقدّم أمس بأن شركة Apple "قادرة تمامًا على حل هذه المشكلة دون إحاطة إضافية أو جلسة استماع"، وأنه في حال عدم التوصل إلى حل، سيتعين على مسؤول Apple "المسؤول شخصيًا عن ضمان الامتثال" الحضور في جلسة استماع الاسبوع المقبل.

ومع ذلك، بعد فترة وجيزة من عودة فورتنايت إلى متجر التطبيقات اليوم ، قدمت شركتا Epic وApple إشعارًا مشتركًا يفيد بأنهما "حلتا جميع المشكلات" المتعلقة بالطلب الذي قدمته Epic في 16 مايو.

كما أطلقت Epic مؤخرًا عرضًا ترويجيًا جديدًا لتشجيع اللاعبين على استخدام أنظمة الدفع الخاصة بها: إذا كنت تستخدم نظام Epic في Fortnite أو Rocket League أو Fall Guys على الكمبيوتر الشخصي أو iOS أو Android والويب، فستقدم لك الشركة 20% من مكافآت Epic التي يمكن استخدامها في عمليات شراء أخرى في ألعابها أو على متجر Epic Games.

وفي إصدار iOS من Fortnite الذي تم إصداره يعرض لك التطبيق مكافأة بنسبة 20 % عند اختيار نظام الدفع الذي تريد استخدامه لشراء V-Bucks.