شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته حول إضافة الذكاء الاصطناعى بمحرك بحث جوجل والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة جوجل عن إطلاق وضع "الذكاء الاصطناعي" الجديد في محرك بحثها، وذلك خلال فعاليات مؤتمر Google I/O 2025 ، ضمن مجموعة من التحديثات المتعلقة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ويعد هذا الوضع الجديد نقلة نوعية في تجربة البحث، حيث يمثل أعمق تكامل حتى الآن بين تقنيات الذكاء الاصطناعي ومحرك بحث جوجل، مستندًا إلى نموذج Gemini 2.5.

ويوفر وضع الذكاء الاصطناعي AI Mode إجابات أكثر ذكاءً وتفاعلية وسرعة، ويتجاوز النسخة السابقة من "لمحات الذكاء الاصطناعي" AI Overviews التي ظهرت العام الماضي. إذ يتمتع بقدرة على إجراء عمليات بحث شاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي من البداية للنهاية، مع إمكانيات بحث موسعة، وحوارات متابعة تلقائية، ودعم للاستعلامات متعددة الوسائط، مثل إدخال نصوص وصور أو فيديوهات في نفس الوقت.

خصائص وضع الذكاء الاصطناعي في بحث جوجل:

البحث العميق: يقوم الذكاء الاصطناعي بتفكيك السؤال إلى موضوعات فرعية، ثم يبحث في مئات المصادر لتقديم إجابة موجزة ومدعومة بالمراجع.

القدرات الحية: تتيح استخدام الكاميرا لطرح الأسئلة بشكل مباشر، وهي ميزة مدعومة من مشروع Astra.

المهام التفاعلية: يساعد المستخدم في حجز التذاكر، وإجراء الحجوزات في المطاعم، وملء النماذج الإلكترونية.

شريك التسوق الذكي: يوفر توصيات مخصصة للمنتجات، إلى جانب إمكانية تجربة الملابس افتراضيًا باستخدام صورة شخصية.

السياق الشخصي: يتكامل مع خدمات مثل Gmail لتقديم اقتراحات شخصية للسفر والفعاليات.

رسوم بيانية مخصصة: يولد مخططات تفاعلية وفورية لأسئلة تتعلق بالرياضة أو المال وغيرها.

كيفية استخدام وضع الذكاء الاصطناعي؟

يمكن للمستخدمين في الولايات المتحدة تفعيل الوضع الجديد عبر تطبيق Google أو من خلال الصفحة الرئيسية لمحرك البحث، عبر اختيار تبويب "AI Mode" أو الاشتراك في الميزة من خلال "Google Search Labs".