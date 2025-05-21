تكنولوجيا: وصول RX 9060 XT من AMD في معرض ‏#Computex2025: قوة RDNA 4 للجميع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - خلال معرض Computex 2025، كشفت AMD عن أحدث بطاقاتها الرسومية Radeon RX 9060 XT، وهي وحدة معالجة رسومية من الجيل الجديد تهدف إلى إعادة تشكيل سوق الفئة المتوسطة بقوة.

سبق أن أثارت RX 9070 XT وRX 9070 إعجاب الجميع، حيث قدمت أداءً فائقًا على مستوى المستخدمين المتحمسين بأسعار منافسة.

والآن، تنضم RX 9060 XT إلى سلسلة Radeon 9000، معتمدة على معمارية RDNA 4 الأحدث، ومزودة بـ32 وحدة حسابية، و32 نواة تتبع أشعة، و64 مسرّعًا مخصصًا للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى خيارات ذاكرة تبدأ من 8 جيجابايت وتصل حتى 16 جيجابايت من نوع GDDR6.

تعد AMD بأن تضاعف RX 9060 XT أداء تتبع الأشعة مقارنة بالجيل السابق، ما يعزز الإضاءة الواقعية والظلال الدقيقة والتجربة البصرية الغنية عمومًا.

وتأتي البطاقة بقدرة استهلاك كهربائي إجمالية تتراوح بين 150 و182 واط، وتردد تعزيز يصل إلى 3.13 جيجاهرتز، مع قدرة معالجة قصوى للذكاء الاصطناعي تبلغ 821 TOPS، ما يجعلها مؤهلة لمجموعة واسعة من الاستخدامات من الألعاب وتحرير المحتوى وحتى المهام المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

يبدو أن AMD تستهدف بهذه البطاقة نفس الفئة السوقية التي تترقب بطاقات GeForce RTX 5060 و5060 Ti من Nvidia، إذ توفّر RX 9060 XT تجربة إطلاق مثيرة مماثلة لسلسلة 9070 ولكن بسعر أكثر توفّرًا.

وهي مزودة بدعم لأنواع بيانات FP8 وتقنيات التخلية الهيكلية (Structured Sparsity)، مما يجعلها مثالية للتطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل الترقية الفورية للدقة، وتداخل الإطارات، وأدوات التصميم المعتمدة على التعلم الآلي.

ولمحترفي البث المعدّل والمبدعين الطموحين، توفر هذه البطاقة إمكانيات جديدة لمعالجة المهام مباشرة من خلال وحدة الرسوميات، دون الحاجة إلى أجهزة عمل باهظة التكلفة. وبالنسبة لمن يستخدمون بطاقات قديمة، تقدم RX 9060 XT ترقية جذابة تمنحهم أداء الجيل الحالي دون تكلفة البطاقات الرائدة.

تؤكد AMD أن هذه البطاقة لا تخدم فقط متطلبات الألعاب الحالية، بل تستعد أيضًا لدعم ألعاب الجيل القادم المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وكما هو الحال دائمًا، سيحدد الاختبار العملي ما إذا كانت هذه الوعود ستصمد على أرض الواقع.

ومع اشتداد المنافسة بين Intel وNvidia وAMD في سوق الرسوميات المتوسطة، يبدو أن المشهد بدأ يتغير لصالح المستهلك، موفرًا خيارات قوية وفعالة لا تستنزف الميزانية.

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