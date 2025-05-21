تكنولوجيا: Google I/O 2025 جوجل تكشف عن Imagen 4 محرك توليد الصور بالذكاء الاصطناعي مع دقة مذهلة في التفاصيل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت جوجل في مؤتمرها السنوي للمطورين I/O 2025 عن Imagen 4، الإصدار الأحدث والمطور من محركها لتوليد الصور، والذي يقدم تحسينات جذرية تتجاوز المشكلات السابقة في دقة عرض النصوص والتعامل مع التفاصيل المعقدة مثل الفراء. يستطيع النموذج الجديد التعامل مع مختلف نسب العرض إلى الارتفاع، وإنتاج صور تصل دقتها إلى 2K، مما يفتح آفاقاً جديدة للمصممين والمبدعين.

يتميز Imagen 4 بجودة صور فوتوغرافية أكثر واقعية وتفاصيل أغنى، خاصةً في عرض القوام الدقيق مثل وبر الحيوانات، والأقمشة، وقطرات الماء. ولعل أبرز ما يميزه هو قدرته الفائقة على تهجئة الكلمات بشكل صحيح عند تضمين نصوص في التصاميم، وهو ما كان يمثل تحديًا للنماذج السابقة.

أصبح Imagen 4 متاحًا للاستخدام بدءًا من اليوم عبر تطبيقات Gemini، وفي منصة Whisk، وضمن Vertex AI، بالإضافة إلى أدوات Google Workspace مثل العروض التقديمية (Slides)، والمستندات (Docs)، ومنصة إنشاء الفيديو Vids.

وكانت جوجل قد قدمت في مؤتمر I/O للعام الماضي Imagen 3، الذي وُصف حينها بأنه أفضل مولد للصور من النصوص تقدمه الشركة، حيث تميز بقدرته على إنتاج صور بتفاصيل أدق وإضاءة أغنى وتشوهات أقل، كما أنه المحرك لتطبيق Pixel Studio في سلسلة هواتف Pixel 9. ويأتي إعلان اليوم عن Imagen 4 ليمثل ترقية هامة لهذا النموذج، بالإضافة إلى الإعلان عن نسخة “سريعة” من النموذج ستتوفر قريبًا.

تؤكد جوجل أن Imagen 4 يجمع بين السرعة والدقة، ويتجلى ذلك في وضوح التفاصيل الدقيقة كالأقمشة المعقدة، وقطرات الماء، وفراء الحيوانات، كما يبرع النموذج في إنتاج صور بأنماط متنوعة، سواء كانت واقعية أو تجريدية.

بفضل قدرة Imagen 4 على إنشاء صور بمختلف نسب العرض إلى الارتفاع ودقة تصل إلى 2K، يمكن للمستخدمين طباعة الصور أو استخدامها بثقة في العروض التقديمية. علاوة على ذلك، فإن تحسين دقة التهجئة والطباعة يجعله أداة مثالية لإنشاء بطاقات المعايدة، والملصقات، وحتى القصص المصورة. وفي سياق الأعمال، سيستفيد المستخدمون من تصميمات مبدئية للمنتجات أكثر احترافية، ورسومات جذابة للحملات التسويقية، ومخططات معلوماتية تفاعلية للعروض التقديمية.

وستستمر الصور المُنشأة بواسطة Imagen 4 في تضمين علامات SynthID المائية الرقمية لضمان الشفافية.

كما تخطط جوجل لإطلاق نسخة “سريعة” من Imagen 4 يُقال إنها أسرع بما يصل إلى 10 مرات من Imagen 3، हालांकि الشركة لم تذكر تفاصيل حول الفروقات في جودة المخرجات مقارنة بالنسخة الأبطأ، ومن المتوقع معرفة المزيد عند إطلاق هذه النسخة.

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