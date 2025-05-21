تكنولوجيا: أجهزة اللابتوب من اسوس بمعالجات  AMD

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - مقدمة

معالج AMD Ryzen™ AI 7 350 ، الذي يمثل الجيل الأحدث من معالجات AMD الداعمة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، يأتي في أجهزة مثل ASUS Zenbook 14 ليقدم تجربة رائدة في الأداء والكفاءة. يستهدف هذا المعالج المستخدمين الباحثين عن أداء قوي، تصميم نحيف، وعمر بطارية أطول، مع دمج ميزات AI لمواكبة احتياجات المستقبل.

الأداء – معالج AMD Ryzen™ AI 7 350

يتميز ASUS Zenbook 14 بأداء قوي بفضل المعالج الجديد AMD Ryzen™ AI 7 350 ، والذي يمثل نقلة نوعية في عالم الحوسبة الذكية، حيث يجمع بين الأداء التقليدي العالي والتقنيات الحديثة للذكاء الاصطناعي. المعالج مزود بوحدة معالجة عصبية واحدة من نوع XDNA 2 ، وهي من الجيل الأحدث، وتمنح الجهاز قدرة معالجة تصل إلى 50 تريليون عملية في الثانية (TOPS) ، مما يتيح تنفيذ العديد من مهام الذكاء الاصطناعي محليًا بكفاءة عالية ودون الحاجة إلى تحميل المعالج المركزي أو الرسومي. هذا يسمح بتحسينات فورية في تجربة المستخدم مثل تقنيات التعرف على الوجه، إزالة الضوضاء من الصوت، تتبع حركة العين أثناء مكالمات الفيديو، وتسريع تطبيقات التصميم الحديثة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. الأداء العام للجهاز يُعد ممتازًا في الأعمال اليومية والمهام الإبداعية المتوسطة، وذلك بدعم من ذاكرة LPDDR5x تصل إلى 32 جيجابايت، ووحدة تخزين فائقة السرعة من نوع SSD NVMe تصل إلى 1 تيرابايت. ورغم أن الجهاز يعتمد على معالج رسومي مدمج من AMD Radeon، إلا أنه يقدّم أداءً رسوميًا كافيًا لتشغيل التطبيقات المتعددة بسلاسة، ويؤدي بشكل جيد في تحرير الفيديو الخفيف وبعض الألعاب غير الثقيلة، مما يجعله خيارًا ذكيًا لمن يبحث عن توازن بين الأداء، الكفاءة، والابتكار في الاستخدام اليومي.

التصميم وجودة التصنيع

من اللحظة الأولى لاستخدام ASUS Zenbook 14، يبرز التصميم كواحد من أبرز عناصر التميز في هذا الجهاز، إذ يجمع بين الأناقة والبساطة في قالب معدني فخم. الهيكل مصنوع بالكامل من الألمنيوم المصقول بعناية، مما يمنحه إحساسًا صلبًا دون أن يؤثر على خفة الوزن، حيث لا يتجاوز 1.2 كيلوجرام، مع سماكة لا تتعدى 14.9 ملم، مما يجعله مثاليًا للتنقل والاستخدام أثناء السفر أو في البيئات العملية سريعة الحركة. المفصلة الذكية من نوع ErgoLift ترفع لوحة المفاتيح قليلًا عند فتح الشاشة، وهو ما ينعكس على راحة الكتابة وتبريد الجهاز في الوقت ذاته، بينما توفر لوحة المفاتيح تجربة كتابة ناعمة ومتوازنة، مدعومة بإضاءة خلفية تتيح الاستخدام الليلي بسهولة. وتكمل لوحة اللمس الكبيرة الذكية هذا التصميم، حيث تعمل أيضًا كلوحة أرقام رقمية عند الحاجة، عبر تقنية NumberPad المدمجة، مما يعزز من كفاءة الاستخدام دون التضحية بالمساحة.

الشاشة

أما الشاشة، فهي تقدم تجربة مشاهدة غامرة ومشرقة بفضل لوحة OLED مقاس 14 بوصة وبدقة تصل إلى3K ، ما يمنح الجهاز قدرة فائقة على عرض التفاصيل بدقة ألوان عالية وتباين عميق ينعكس بوضوح في كل صورة أو مقطع فيديو. الشاشة تتميز بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:10، وهي نسبة مثالية للعاملين على المستندات والتصميمات، حيث تمنح مساحة رأسية أكبر من الشاشات التقليدية، ما يسهم في إنتاجية أعلى. وتتميز الشاشة بتغطية كاملة لمجال الألوان DCI-P3، مما يجعلها مناسبة للاستخدامات الاحترافية في تحرير الصور والفيديو، كما أن سطوعها الذي يصل إلى 400 شمعة يجعلها قابلة للاستخدام في مختلف ظروف الإضاءة. ولا تتوقف المميزات عند هذا الحد، حيث تدعم الشاشة تقنيات مثل HDR و Eye Care لحماية العين من الإجهاد أثناء الاستخدام الطويل، مع زوايا رؤية واسعة تحافظ على جودة الصورة مهما اختلفت زاوية النظر.

البطارية والحرارة

أما من ناحية البطارية، فيتميز الجهاز بسعة ممتازة تبلغ 75 واط-ساعة، وهي كافية لتقديم أداء طويل الأمد دون الحاجة إلى الشحن المستمر، إذ يمكن أن يصمد لساعات عمل تصل إلى 12 أو حتى 16 ساعة حسب نوعية الاستخدام. ولأولئك الذين يعملون لفترات طويلة خارج المنزل أو المكتب، فإن تقنية الشحن السريع عبر منفذ USB-C تمنح أفضلية كبيرة، حيث يمكن شحن الجهاز بنسبة تتجاوز 60% خلال أقل من ساعة، وهو أمر عملي جدًا أثناء التنقل.

من حيث الأداء الحراري، نجحت ASUS في تصميم نظام تبريد ذكي وفعال، يوازن بين تقليل الضجيج والحفاظ على درجة حرارة مستقرة، حتى أثناء أداء المهام الثقيلة أو تشغيل التطبيقات التي تتطلب معالجة مكثفة. الجهاز يبقى هادئًا إلى حد كبير، بفضل التوزيع الجيد للمكونات الداخلية والمراوح المصممة بشكل لا يسبب إزعاجًا للمستخدم.

الصوت والكاميرا

أما الصوت فيقدم تجربة مميزة تعكس اهتمام ASUS بجودة الوسائط، حيث تم تزويد الجهاز بمكبرات صوت معتمدة من Harman Kardon، مدعومة بتقنية Dolby Atmos التي تمنح الصوت عمقًا ووضوحًا ملحوظين سواء أثناء مشاهدة الأفلام أو أثناء الاستماع للموسيقى. ويمكن ملاحظة أن توزيع الصوت داخل الجهاز يجعل التجربة أكثر انغماسًا، حتى من دون استخدام سماعات خارجية.

وعند الحديث عن الكاميرا، نجد أنها تأتي بدقة FHD مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الصورة، خاصة أثناء مكالمات الفيديو، مثل تنعيم الإضاءة، تتبع حركة الوجه، وعزل الخلفية بشكل ذكي. إضافة إلى ذلك، فهي مزودة بمستشعر IR يدعم تسجيل الدخول باستخدام Windows Hello، مما يجعل الوصول إلى الجهاز أكثر سرعة وأمانًا من خلال خاصية التعرف على الوجه.

المنافذ والاتصال

عند استخدام ASUS Zenbook 14، يلفت الانتباه مدى كفاءة الجهاز من حيث الاتصال والمنافذ، رغم تصميمه النحيف وخفة وزنه. الجهاز مزود بتشكيلة متكاملة من المنافذ الحديثة التي تلبي احتياجات معظم المستخدمين دون الحاجة إلى محولات إضافية. حيث يدعم منفذي USB-C من الجيل الرابع اللذان يتيحان سرعة عالية في نقل البيانات إلى جانب إمكانية الشحن وتوصيل شاشات خارجية. كما يحتوي على منفذ USB-A تقليدي لتوصيل الإكسسوارات القديمة، بالإضافة إلى منفذ HDMI من الإصدار الأحدث 2.1 الذي يسمح بعرض المحتوى بجودة عالية على الشاشات الكبيرة، ويُضاف إلى ذلك منفذ صوت 3.5 ملم يجمع بين السماعة والمايكروفون في مدخل واحد. كذلك يدعم الجهاز تقنيات الاتصال اللاسلكي الحديثة مثل Wi-Fi 6E التي توفر سرعة اتصال أعلى واستقرارًا أكبر، إلى جانب Bluetooth 5.3 لتوصيل الأجهزة اللاسلكية بسلاسة.

الخلاصة – هل يستحق الشراء؟

إذا كنت تبحث عن لابتوب يجمع بين:

أداء متطور بفضل الذكاء الاصطناعي،

تصميم خفيف وعصري،

شاشة مذهلة،

عمر بطارية طويل،

فإن ASUS Zenbook 14 بمعالج AMD Ryzen™ AI 7 350 سيكون خيارًا ممتازًا سواء للعمل، الدراسة أو حتى الترفيه.