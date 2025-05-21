انت الان تتابع خبر من يعبث بخيوط الشبكة؟ تخريب متعمد يهدد الإنترنت في واسط والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - شكا مشتركون وأصحاب المصالح التجارية التي تعتمد في عملها على خدمة الانترنت من تكرار عمليات التخريب الممنهجة التي تطال خطوط الكابل الضوئي في واسط. وقال متضررون لمراسل السومرية إن حوادث التخريب باتت متعمدة في ظل المعدلات التي يتم تسجيلها خلال فترات قريبة وإن المعطيات تشير الى أن الجهات المتنافسة تسعى للاضرار بمصلحة الاخرى بهدف احتكار الخدمة.



إليكم ما قاله مواطنوان للسومرية في هذا التقرير!