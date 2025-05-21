شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أهم 10 إعلانات من مؤتمر Google I/O 2025.. من "جوجل بيم" إلى "جيميني 2.5" والان مع تفاصيل الخبر

اختتمت شركة جوجل مؤتمرها السنوي Google I/O 2025 بسلسلة من الإعلانات التي تعكس قفزة نوعية في توجهها نحو تقنيات الذكاء الاصطناعي، وبعد أن شهد العام الماضي إطلاق "جيميني 1.5"، ومشروع "أسترا" المتعدد الوسائط، وميزة "الدائرة للبحث"، جاء هذا العام ليؤكد أن الذكاء الاصطناعي أصبح في صميم كل منتج تقدمه الشركة.

فيما يلي أبرز 10 إعلانات كشفت عنها جوجل خلال المؤتمر:1 - "جوجل بيم" الاسم الجديد لمشروع ستارلاين

أعادت جوجل تسمية مشروعها التجريبي "ستارلاين" ليصبح "جوجل بيم"، وهي تقنية محادثات فيديو ثلاثية الأبعاد تُقدّم تجربة واقعية باستخدام شاشة بتقنية المجال الضوئي وست كاميرات لالتقاط التفاصيل الدقيقة. وقد بدأت شركات مثل Salesforce وDuolingo بالفعل في تبنّيها.

2 - "جيميني 2.5 برو" مع وضع التفكير العميق

أطلقت جوجل النسخة الأحدث من نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها "جيميني"، والتي تحمل اسم "جيميني 2.5 برو"، وتتميز بوضع جديد يعرف بـ "التفكير العميق"، مصمم للتعامل مع المهام المعقدة مثل المسائل الرياضية والبرمجة، من خلال اختبار عدة فرضيات قبل تقديم الإجابة.

3 - وضع الذكاء الاصطناعي في بحث جوجل



أعلنت جوجل عن تبويب جديد داخل محرك البحث يُعرف بـ "وضع الذكاء الاصطناعي"، يمكن المستخدمين من التفاعل مباشرة مع "جيميني" ضمن تجربة بحث أكثر تفاعلية تشمل إنشاء رسوم بيانية، التسوّق الذكي، ومحادثات حية.

4 - تحديثات "إيمجن 4" و"فيو 3"



حصل نموذجا إنشاء الصور والفيديو بالذكاء الاصطناعي "إيمجن" و"فيو" على تحديثات كبيرة:

"إيمجن 4" يُنتج نصوصًا داخل الصور بدقة أعلى ويدعم تنسيقات تصدير متعددة."فيو 3" يضيف إمكانيات لتوليد الصوت وتحرير المشاهد المعقدة.

5 - "فلو": تطبيق صناعة الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي



قدمت جوجل تطبيقًا جديدًا باسم "فلو" يُتيح للمستخدمين إنتاج مقاطع فيديو مدتها 8 ثوانٍ باستخدام "جيميني"، و"إيمجن"، و"فيو"، مع إمكانية دمج المقاطع لصناعة أفلام قصيرة باستخدام أدوات لبناء المشاهد.

6 - "سيرش لايف" مدعوم بمشروع أسترا



طورت جوجل مشروع "أسترا" ليصبح "سيرش لايف"، الذي يسمح للمستخدم بالتفاعل مع نتائج البحث لحظيًا عبر الكاميرا، مثل معرفة معلومات عن أشياء في محيطه أو الاستفسار عن واجبات دراسية باستخدام الهاتف مباشرة.

7 - "جيميني" داخل متصفح كروم



أصبح "جيميني" مدمجًا الآن داخل متصفح كروم، ما يتيح تلخيص الصفحات، المساعدة في البحث، وتقديم دعم متعدد التبويبات. هذه الميزة متاحة حاليًا لمشتركي "جيميني برو" و"ألترا".

8 - مشروع "أورا": نظارات الواقع الممتد بنظام أندرويد



كشفت جوجل بالتعاون مع Xreal عن مشروع "أورا"، وهو نموذج أولي لنظارات ذكية مدعومة بنظام Android XR، ومزودة بكاميرات وذكاء اصطناعي مدمج، كما انضمت شركات مثل سامسونج وGentle Monster وWarby Parker لتطوير هذه الفئة.

9 - ردود ذكية أكثر تطورًا في Gmail



تعمل جوجل على تحديث ميزة "الردود الذكية" في Gmail لتصبح أكثر وعيًا بالسياق، بالاعتماد على محتوى البريد وسجلات المستخدم في Drive، وتقدم اقتراحات ردود مخصصة حسب المرسل ونبرة الحديث.

10 - "ستيتش": أداة تصميم واجهات مدعومة بالذكاء الاصطناعي



قدمت جوجل أداة جديدة للمطورين والمصممين باسم "ستيتش"، تتيح بناء واجهات التطبيقات انطلاقًا من رسم يدوي أو لقطة شاشة أو وصف كتابي، وهي متاحة الآن عبر Google Labs.