تكنولوجيا: MSI Prestige 13 AI+ إصدار محدود يدوي بوزن 2.2 رطل في معرض #Computex2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت MSI في معرض Computex عن إصدار محدود من جهاز Prestige 13 AI+ Evo، الذي يحتفظ بنفس المواصفات التقنية للجيل السابق، لكن مع غطاء شاشة مزين بعمل فني شهير للفنان الياباني كاتسوشيكا هوكوساي بعنوان “الموجة العظيمة في كاناغاوا”.

وقد تم تنفيذ هذا التصميم بشكل يدوي على الجهاز من قبل مختص ياباني يُدعى Okadaya، حيث تمر عملية التزيين بخمس مراحل، بعضها يتم يدويًا، مما يجعل إصدار Ukiyo-e محدودًا للغاية.

من حيث المواصفات، يضم الجهاز معالج Intel Core Ultra 9 288V الذي يحتوي على أربعة أنوية أداء وأربعة أنوية كفاءة، مع سرعة تعزيز تصل إلى 5.1 جيجاهرتز، بالإضافة إلى وحدة رسوميات Intel Arc 140V المدمجة التي تدعم الألعاب الخفيفة.

كما يأتي الجهاز مزودًا بذاكرة عشوائية بسعة 32 جيجابايت من نوع LPDDR5x-8533 وقرص تخزين PCIe 4.0 SSD.

يتميز الجهاز ببطارية كبيرة بسعة 75 واط-ساعة، والتي تُوفر عمرًا طويلًا يصل إلى حوالي 13.4 ساعة في اختبار تصفح الإنترنت عبر الواي فاي، حسب مراجعات تفصيلية.

كما يعتمد الجهاز على شاشة OLED بقياس 13.3 إنش بدقة 2880 × 1800 بكسل، رغم أن معدل التحديث 60 هرتز وسطوع الشاشة 400 نتس لا يُعتبران الأفضل في الفئة.

وبالرغم من أن سمك الجهاز 0.67 إنش، إلا أنه خفيف الوزن حيث يزن 2.18 رطل فقط. كما يحتوي على كاميرا بدقة 5 ميجابكسل، ومنفذي USB-C Thunderbolt 4، ومنفذ USB-A، وHDMI 2.1، بالإضافة إلى قارئ بطاقات microSD.

حتى الآن، لم تكشف MSI عن موعد إصدار النسخة المحدودة Ukiyo-e أو سعرها، لكن من المتوقع توفرها بكميات قليلة جدًا. وللمقارنة، يُباع طراز Prestige 13 AI+ Evo بمعالج Core Ultra 7 بسعر 1349 دولارًا على أمازون.

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