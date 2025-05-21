تكنولوجيا: الكشف عن Megabook S16.. حاسب خفيف بقياس 16 بوصة بمعالج Core i9 وميزات ذكاء اصطناعي في معرض #Computex2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد إطلاق جهاز Tecno Megabook S14 الذي يزن 1.98 رطل ويعمل بمعالج Snapdragon X Elite، كشفت Tecno مؤخرًا عن جهاز Megabook S16 الجديد خلال معرض Computex. وعلى الرغم من انتماء الجهازين إلى نفس السلسلة، إلا أن S14 و S16 يختلفان في العديد من المواصفات.

يعمل Megabook S16 بمعالج Intel Core i9-13900HK الذي يضم ستة أنوية أداء تصل سرعة تعزيزها إلى 5.4 جيجاهرتز، بالإضافة إلى ثمانية أنوية كفاءة.

وتأتي وحدة الرسوميات المدمجة Intel Iris Xe Graphics G7، والتي لا تدعم الألعاب الثقيلة، حيث اختارت Tecno عدم تزويد الجهاز ببطاقة رسوميات منفصلة. بالرغم من أن المعالج لا يحتوي على وحدة معالجة عصبية (NPU) سريعة، إلا أن Megabook S16 يدعم عددًا من ميزات الذكاء الاصطناعي المبنية على DeepSeek V3.

من بين هذه الميزات إمكانية تلخيص وترجمة النصوص، والبحث عن الصور وتحديد النسخ المكررة، فضلاً عن إنشاء نصوص للمحادثات الفيديوية. وتؤكد Tecno أن العديد من هذه الميزات تم تطويرها داخليًا.

كما يأتي المعالج بذاكرة عشوائية LPDDR5 بسعة 16 أو 32 جيجابايت، إلى جانب قرص تخزين SSD بسعة تصل إلى 2 تيرابايت. كما يأتي الجهاز بهيكل من الألمنيوم بسُمك 0.59 بوصة ووزن 2.87 رطل.

وعلى الرغم من اعتماد الجهاز على معالج Intel متوسط الكفاءة، يُتوقع أن تدوم بطارية بسعة 75 واط-ساعة حتى 11 ساعة من الاستخدام الكامل للشحن.

فيما يخص الشاشة، يعتمد Megabook S16 على لوحة IPS بقياس 16 إنش، بنسبة أبعاد 16:10، وبدقة 1920 × 1200 بكسل، مع تغطية كاملة لمساحة ألوان sRGB.

حتى الآن، لم تكشف Tecno عن السعر الرسمي أو موعد توفر الجهاز الجديد.

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