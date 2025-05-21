تكنولوجيا: Google تعزز قدرات البحث بإضافة وضع الذكاء الإصطناعي AI Mode وتُضيف ميزات جديدة Google I/O 2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Google في مؤتمر Google I/O 2025 عن توسيع وضع AI Mode في الولايات المتحدة، مع إضافة ميزات مثل Deep Search وSearch Live المدعوم بـ Gemini 2.5، لتحسين تجربة البحث التفاعلي.

كشفت Google في وقت سابق هذا العام عن تجربة وضع AI Mode في محرك البحث، والذي يتيح الغوص العميق في استفسارات البحث وطرح أسئلة متابعة. والآن، أعلنت الشركة عن توسيع هذا الوضع مع إدخال مجموعة من التحسينات والإضافات. خلال مؤتمر I/O، أوضحت Google أن AI Mode أصبح متاحًا على نطاق واسع في الولايات المتحدة، حيث يظهر كخيار في شريط البحث بجانب أدوات أخرى مثل الصور، الأخبار، ومقاطع الفيديو. يعمل هذا الوضع على تقسيم السؤال إلى موضوعات فرعية وإجراء عدة استفسارات في وقت واحد.

كان AI Mode يعتمد في البداية على نموذج Gemini 2.0، لكن Google أكدت أنه يعمل الآن بـ Gemini 2.5، وهو النموذج الذي سيدعم أيضًا ميزة AI Overviews. وأعلنت الشركة عن إضافات أخرى متعددة لوضع AI Mode. من بينها ميزة Deep Search، التي أُطلقت لـ Gemini العام الماضي، وتتيح إنشاء تقارير بحثية شاملة. الآن، أصبحت هذه الميزة جزءًا من AI Mode، حيث تُجري مئات عمليات البحث، وتُحلل المعلومات المتنوعة، وتُنتج تقريرًا بمستوى الخبراء مع الإشارة إلى المصادر في دقائق.

كما أدخلت Google قدرات Project Astra، التي كانت متاحة في Gemini Live، إلى وضع AI Mode تحت اسم Search Live. تتيح هذه الميزة التفاعل مع البحث حول ما تراه عبر كاميرا هاتفك، ويمكن الوصول إليها عبر أيقونة “Live” في AI Mode أو Google Lens. أخيرًا، طورت Google قدرات الذكاء الاصطناعي العامل (agentic AI) التي أُعلن عنها العام الماضي ضمن تجربة Project Mariner، لتتمكن من أتمتة بعض المهام في المتصفح، مع تحسينات جديدة أُعلن عنها مؤخرًا.

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