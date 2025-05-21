شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تكشف عن Gemini Ultra وVeo 3 ومفاجآت أخرى فى I/O 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت جوجل عن حزمة ضخمة من التحديثات والابتكارات التقنية خلال مؤتمرها السنوي للمطورين Google I/O 2025، الذي انطلق من مسرح شورلاين في مدينة ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا.

وشملت الإعلانات الجديدة تحسينات في الذكاء الاصطناعي، وتحديثات لنظام أندرويد، وأدوات جديدة للمطورين، وتوسعات في منتجات جوجل مثل YouTube وGoogle Search وChrome وغيرها.

من أبرز الإعلانات إطلاق خدمة Gemini Ultra، التي تُعد النسخة الأقوى من أدوات الذكاء الاصطناعي من جوجل، وتتوفر فقط داخل الولايات المتحدة بسعر 249.99 دولارًا شهريًا.

وتشمل هذه الحزمة أدوات متقدمة مثل مولد الفيديو Veo 3، ومحرر الفيديوهات الذكي Flow، ووضع التفكير العميق Deep Think ضمن نسخة Gemini 2.5 Pro، إلى جانب اشتراك في YouTube Premium و30 تيرابايت من التخزين السحابي.

وأعلنت جوجل أيضًا عن نموذج Imagen 4 لتوليد الصور، الذي يمكنه إنتاج صور دقيقة بواقعية عالية تصل دقتها إلى 2K، ويدعم مجموعة متنوعة من الأساليب البصرية. كما يُستخدم مع Veo 3 في أدوات صناعة الفيديو الجديدة من جوجل.

وشملت الإعلانات أيضًا تحديثات ضخمة لتطبيق Gemini، إذ أكدت جوجل أن عدد المستخدمين النشطين شهريًا تجاوز 400 مليون. وتم الإعلان عن ميزة Gemini Live، والتي تتيح محادثات صوتية شبه فورية مع Gemini باستخدام الكاميرا أو مشاركة الشاشة.

أما في مجال التطوير، فقد أطلقت جوجل أداة Stitch لتوليد واجهات التطبيقات تلقائيًا من خلال نص أو صورة، إلى جانب توسيع قدرات وكيل الذكاء الاصطناعي Jules لمساعدة المطورين في تصحيح الأخطاء البرمجية وإنشاء طلبات السحب على GitHub.

كما كشفت جوجل عن Project Mariner، وهو وكيل ذكي يمكنه تنفيذ المهام عبر الإنترنت مثل شراء التذاكر أو طلب المنتجات، بدون الحاجة لزيارة المواقع. أما Project Astra، الذي وُلد من DeepMind، فيقدم تجارب ذكاء اصطناعي فورية عبر كاميرات الهاتف والواقع المعزز، وتسعى جوجل لتطوير نظارات ذكية بالتعاون مع سامسونج وWarby Parker.

وفي تحديث هام للبحث، أعلنت جوجل عن AI Mode لتقديم إجابات ذكية ومعقدة باستخدام الذكاء الاصطناعي، إلى جانب ميزة Search Live المرتقبة هذا الصيف، والتي تسمح بطرح الأسئلة عبر الكاميرا في الوقت الحقيقي.

وشملت التحديثات ميزة Beam للمحادثات ثلاثية الأبعاد بتقنية الواقع الممتد، والتي تتيح محادثات فيديو وكأن الطرف الآخر يجلس أمامك تمامًا، وتدعم ترجمة فورية تحافظ على نبرة الصوت وتعبيرات الوجه.

كما شهد الحدث إطلاق تحديثات لمنصة Wear OS 6 وتطبيقات Google Workspace، حيث حصل Gmail على ردود ذكية مخصصة وميزة تنظيف البريد، وحصلت Google Vids على أدوات تحرير جديدة.

ولم تغفل جوجل المطورين، إذ قدمت أدوات جديدة في Google Play لتسهيل إدارة الاشتراكات وتجربة الدفع، إلى جانب تحديثات في Android Studio تشمل قدرات ذكاء اصطناعي متقدمة مثل “Journeys” و“Agent Mode”.

ويبدو أن جوجل، من خلال هذه التحديثات، تواصل تعزيز موقعها في سباق الذكاء الاصطناعي، مع تقديم أدوات عملية تسهم في تسهيل حياة المستخدم والمطور على حد سواء.