شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شكاوى من نفاد بطارية هواتف بيكسل والحل فى حذف هذا التطبيق فوراً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسبب آخر تحديث أمني لهاتف Pixel لشهر مايو في حدوث مشكلة في بطارية بعض هواتف Pixel، فقد لاحظ العديد من مستخدمي Pixel الذين ثبّتوا تحديث مايو أن بطارية هواتفهم بدأت تنفد أسرع من المعتاد.



ويحتوي تحديث Pixel لشهر مايو 2025 على تصحيحات أمنية مُصممة لإصلاح ثغرات برمجية، ولكنه لا يتضمن أي ميزات جديدة رئيسية، مما يُثير الدهشة أنه ربما يكون السبب في مشاكل بطارية هواتف Pixel التي يواجهها المستخدمون.



لم يلاحظ مستخدمو هواتف Pixel المتأثرة انخفاض عمر بطارية هواتفهم منذ تثبيت تحديث الأمان لشهر مايو فحسب، بل تعاني هذه الهواتف أيضًا من ارتفاع درجة حرارتها.

وقد أشار العديد من مستخدمي Pixel على موقع Reddit إلى أنه بعد تحديث إنستجرام، أصبحت هواتفهم تعاني من حرارة مرتفعة بعد بضع دقائق فقط من الاستخدام، بالإضافة إلى ذلك، لاحظ مستخدمو Pixel الذين يستخدمون تطبيق إنستجرام استنزاف البطارية السريع ليس فقط أثناء استخدام التطبيق، ولكن أيضًا عندما يكون التطبيق في الخلفية.

إذا كنت تواجه هذه المشكلة مع جهاز Pixel، فيمكنك و فتح جهاز Pixel وحذف تطبيق Instagram و تأكد من أن هذا سيخفض درجة حرارة الهاتف ويزيد من عمر بطارية جهاز Pixel. يمكنك دائمًا إعادة تثبيت التطبيق بعد إصدار تحديث من Meta.

الأجهزة المتأثرة بهذه المشكلة تشمل:

Pixel 6

Pixel 6 Pro

Pixel 6a

Pixel 7

Pixel 7 Pro

Pixel 7a

Pixel 8

Pixel 8 Pro

Pixel Fold

Pixel Tablet

Pixel 9

Pixel 9 Pro

Pixel 9 Pro XL

Pixel 9a



وقد صدر تحديث شهر مايو لطرازات Pixel المتوافقة في وقت سابق من هذا الشهر.