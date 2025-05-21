شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تتيح استخدام Google Translate كخدمة ترجمة افتراضية على هاتفك الآيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استسلمت آبل لخدمة خارجية أخرى على نظام iOS، وهذه المرة هي Google Translate، جاء ذلك بعد أن ذكرنا أن Apple تستعد للسماح للمستخدمين باختيار مساعدين صوتيين آخرين بدلاً من Siri، تلقى تطبيق Google Translate لأجهزة iPhone وiPad اليوم تحديثًا يتيح للمستخدمين تعيينه كمترجم افتراضي على أجهزة iOS.

وعندما تم إصدار نظام iOS 18.4 في أبريل، أُضيفت لأول مرة ميزات تخصيص تطبيقات خارجية لخدمات مختلفة، مثل التنقل والتصفح والبريد الإلكتروني.

والآن، تنضم الترجمة إلى هذه المجموعة، مما يمنح المستخدمين خيارات وحرية أكبر لاختيار خدماتهم الافتراضية على أجهزة iPhone وiPad.

حتى هذه اللحظة، كان على مستخدمي iOS استخدام تطبيق الترجمة المدمج دون خيار التبديل إلى أدوات الترجمة الأساسية، مثل طلبات Siri والنوافذ المنبثقة النصية، وما إلى ذلك.

كان لا يزال بإمكان المستخدمين استخدام ترجمة Google، ولكن كتطبيق منفصل، غير مدمج في نظام التشغيل. مع هذا التحديث، يمكن لمستخدمي iPhone وiPad الآن تعيين ترجمة Google كخدمة افتراضية.

وفيما يلي طريقة ضبط ترجمة جوجل على هاتفك الآيفون :

1.انتقل إلى تطبيق الإعدادات ثم التطبيقات ثم التطبيقات الافتراضية ثم الترجمة، واختر ترجمة جوجل.

لماذا تُضيف آبل ترجمة جوجل كخيار افتراضي في نظام iOS؟

ويعد الدافع الرئيسي لهذه التغييرات هو اللوائح والمتطلبات الإلزامية، وخاصةً من الاتحاد الأوروبي، على الأجهزة والبرامج المُباعة داخل حدود أوروبا.

وعلى سبيل المثال، ينص قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي على أن الشركات يجب أن تمنح المستخدمين المزيد من الاختيار والتحكم في أجهزتهم وحرية اختيار التطبيقات الافتراضية للمهام الأساسية مثل التصفح والمراسلة والملاحة والترجمة.