شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مؤتمر Google I/O 2025 يقلب الموازين.. Gemini يدخل متصفحك وبريدك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت جوجل مؤخرًا كلمتها الرئيسية في مؤتمر جوجل للمطورين 2025، وكما كان متوقعًا، كانت مليئة بالإعلانات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، بدءًا من تحديثات في نماذج جوجل لتوليد الصور والفيديوهات، وصولًا إلى ميزات جديدة في محرك البحث وبريد جيميل، لكن كانت هناك أيضًا بعض المفاجآت، مثل تطبيق جديد لصناعة الأفلام بتقنية الذكاء الاصطناعي، وتحديث لمشروع ستارلاين، وفيما يلى نرصد أبرز ما أعلنت عنه جوجل خلال فعاليات مؤتمرها للمطورين كما يلى:

وضع البحث بالذكاء الاصطناعي أصبح متاح للجميعأعلنت جوجل عن إطلاق وضع الذكاء الاصطناعي، وهو علامة تبويب جديدة تتيح لك البحث في الويب باستخدام روبوت الدردشة الذكي Gemini الخاص بالشركة، لجميع المستخدمين في الولايات المتحدة بدءًا من هذا الأسبوع.



وستختبر جوجل ميزات جديدة في وضع الذكاء الاصطناعي هذا الصيف، مثل البحث المتعمق وطريقة لإنشاء مخططات بيانية لاستفسارات التمويل والرياضة، كما ستطرح إمكانية التسوق باستخدام وضع الذكاء الاصطناعي في الأشهر المقبلة.

مشروع ستارلاين أصبح الآن Google Beamيخطو مشروع ستارلاين، الذي بدأ ككشك دردشة فيديو ثلاثية الأبعاد، خطوةً كبيرةً للأمام، سيتحول إلى جوجل بيم، وسيتم إطلاقه قريبًا داخل جهاز يحمل علامة HP التجارية، مزود بشاشة عرض ضوئية وست كاميرات لإنشاء صورة ثلاثية الأبعاد للشخص الذي تتحدث معه في مكالمة فيديو. إيماجين وفيو يحصلان على بعض التحديثات الكبيرةأعلنت جوجل عن إيماجين 4، أحدث إصدار من مُولّد النصوص إلى الصور بالذكاء الاصطناعي، والذي تقول الشركة إنه أفضل في توليد النصوص ويوفر إمكانية تصدير الصور بتنسيقات متعددة، مثل المربع والأفقي، وسيسمح لك مُولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي من الجيل التالي، فيو 3، بإنشاء الفيديو والصوت معًا، بينما يأتي فيو 2 الآن بأدوات مثل أدوات التحكم في الكاميرا وإزالة الكائنات.بالإضافة إلى تحديث نماذج الذكاء الاصطناعي، تُطلق جوجل تطبيقًا جديدًا لصناعة الأفلام بتقنية الذكاء الاصطناعي يُسمى Flow، يستخدم التطبيق Veo وImagen وGemini لإنشاء مقاطع فيديو مدتها ثماني ثوانٍ مُولّدة بالذكاء الاصطناعي، استنادًا إلى مطالبات نصية و/أو صور، كما يأتي مزودًا بأدوات لبناء المشاهد لربط المقاطع معًا وإنشاء مقاطع فيديو أطول بتقنية الذكاء الاصطناعي. يُضيف Gemini 2.5 Pro وضعًا مُحسّنًا للتفكير المنطقيصُمم وضع التفكير العميق التجريبي للاستعلامات المعقدة المتعلقة بالرياضيات والبرمجة. وهو قادر على دراسة "فرضيات متعددة قبل الإجابة"، وسيكون متاحًا فقط للمُختبرين الموثوق بهم أولًا، وأتاح جوجل أيضًا نموذج Gemini 2.5 Flash للجميع على تطبيق Gemini، ويُجري تحسينات على النموذج الاقتصادي في Google AI Studio قبل إطلاقه على نطاق أوسع. Xreal يعرض النموذج الأولي لمشروع Aura

تتعاون Xreal وGoogle في مشروع Aura، وهو نظارة ذكية جديدة تستخدم منصة Android XR لأجهزة الواقع المختلط. لا تتوفر معلومات كثيرة عن هذه النظارة حتى الآن، ولكنها ستأتي مع تكامل Gemini ومجال رؤية واسع، بالإضافة إلى ما يبدو أنه كاميرات وميكروفونات مدمجة.

كما تتعاون Google مع Samsung وGentle Monster وWarby Parker لتطوير نظارات ذكية أخرى تعمل بنظام Android XR.

المساعد الذكي التجريبي من Google أصبح أكثر فعاليةًيستطيع مشروع أسترا بالفعل استخدام كاميرا هاتفك "لرؤية" الأشياء من حولك، لكن أحدث نموذج أولي سيسمح له بإكمال المهام نيابةً عنك، حتى لو لم تطلب منه ذلك صراحةً. يمكن للنموذج اختيار التحدث بناءً على ما يراه، مثل الإشارة إلى خطأ في واجبك المنزلي. جيميني قادم إلى كرومتعمل جوجل على دمج مساعدها الذكي بالذكاء الاصطناعي في كروم. ابتداءً من 21 مايو، سيتمكن مشتركو جوجل AI Pro وUltra من تحديد زر جيميني في كروم لتوضيح أو تلخيص المعلومات عبر صفحات الويب والتنقل في المواقع نيابةً عنهم. تخطط جوجل للسماح لجيني بالعمل عبر علامات تبويب متعددة في وقت واحد في وقت لاحق من هذا العام. باقة AI Ultra الجديدة من جوجل تكلف 250 دولارًا أمريكيًا شهريًاتطرح جوجل اشتراكًا جديدًا "AI Ultra" يتيح الوصول إلى أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي للشركة وحدود استخدام أعلى عبر تطبيقات مثل Gemini وNotebookLM وFlow وغيرها. يشمل الاشتراك أيضًا الوصول المبكر إلى جيميني في كروم وProject Mariner، والذي يمكنه الآن إكمال ما يصل إلى 10 مهام في وقت واحد. ميزة البحث المباشر ستتيح مناقشة محتوى الكاميرا مباشرةًبالحديث عن مشروع أسترا، تُطلق جوجل ميزة البحث المباشر، وهي ميزة تجمع بين إمكانيات مساعد الذكاء الاصطناعي. باختيار رمز "المباشر" الجديد في وضع الذكاء الاصطناعي أو العدسة، يُمكنك التحدث مع البحث مع عرض محتوى الكاميرا.بعد إتاحة ميزة مشاركة الشاشة في Gemini Live مجانًا لجميع مستخدمي أندرويد الشهر الماضي، أعلنت جوجل أن مستخدمي iOS سيتمكنون من الوصول إليها مجانًا أيضًا. أداة جوجل الجديدة تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء واجهات التطبيقاتكشفت جوجل عن Stitch، وهي أداة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تُمكّنك من إنشاء واجهات باستخدام سمات مُختارة ووصف. كما يُمكنك دمج الإطارات السلكية والرسومات الأولية ولقطات الشاشة لتصميمات أخرى لواجهات المستخدم لتوجيه مخرجات Stitch. التجربة متاحة حاليًا على Google Labs. يُضيف Google Meet ترجمة الكلام بالذكاء الاصطناعييُطلق Google Meet ميزة جديدة تُترجم كلامك إلى اللغة المُفضلة لشريكك في المحادثة مباشرةً تقريبًا. تدعم هذه الميزة اللغتين الإنجليزية والإسبانية فقط في الوقت الحالي. سيتم طرح هذه الميزة في نسخة تجريبية لمشتركي Google AI Pro وUltra. ستسحب الردود الذكية في Gmail معلومات من بريدك الوارد قريبًاستستخدم ميزة الردود الذكية في Gmail، التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لاقتراح ردود على رسائلك الإلكترونية، معلومات من بريدك الوارد وGoogle Drive لكتابة ردود مسبقة تُشبهك. كما ستأخذ الميزة في الاعتبار نبرة صوت المتلقي، مما يسمح لها باقتراح ردود أكثر رسمية في محادثة مع مديرك، على سبيل المثال.



ستتوفر الردود الذكية المُحسّنة في Gmail باللغة الإنجليزية على الويب، وiOS، وAndroid عند إطلاقها من خلال Google Labs في يوليو.

جوجل تُركز بشكل كبير على التسوق باستخدام الذكاء الاصطناعيتختبر جوجل ميزة جديدة تتيح لك تحميل صورة كاملة لنفسك لمعرفة كيف ستبدو القمصان، أو السراويل، أو الفساتين، أو التنانير عليك. تستخدم هذه الميزة نموذج ذكاء اصطناعي "يفهم جسم الإنسان وتفاصيل الملابس".



ستتيح لك جوجل قريبًا التسوق في وضع الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى استخدام ميزة "الدفع الوكيل" التي تتيح لك شراء المنتجات نيابةً عنك.

سيساعدك جوجل كروم قريبًا على تحديث كلمات المرور المخترقةإذا اكتشف كروم اختراق كلمة مرورك، تقول جوجل إنه سيتمكن قريبًا من "إنشاء بديل قوي" وتحديثها تلقائيًا على المواقع الإلكترونية المدعومة. ستُطلق هذه الميزة لاحقًا هذا العام، وتؤكد جوجل أنها ستطلب موافقتك دائمًا قبل تغيير كلمات مرورك.



