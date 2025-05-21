تكنولوجيا: Razer Blade 14 2025 يظهر في #Computex2025 بمواصفات متطورة من Nvidia وAMD

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عُرض الإصدار الأخير من Razer Blade 14 قبل أكثر من عام في معرض CES 2024، بينما شهد معرض CES هذا العام ظهور جهاز Razer محمول واحد فقط، مما أثار تساؤلات اللاعبين حول مصير الطراز المدمج بحجم 14 بوصة. أخيرًا، كشفت Razer عن الجهاز الجديد في معرض Computex 2025، مزودًا بتقنيات حديثة من Nvidia وAMD تتماشى مع متطلبات العصر.

يأتي Razer Blade 14 2025 بمعالج AMD Ryzen AI 9 365 المبني على معمارية Strix Point، والذي يحتوي على 10 أنوية. يمكن للمستخدمين اختيار بطاقة رسوميات GeForce RTX 5070 أو RTX 5060 من Nvidia، وكلتاهما محددتان بقدرة 115 واط (100 أساسية + 15 تعزيز)، وهو قرار يهدف على الأرجح إلى التحكم في الحرارة. لكن سعة الذاكرة العشوائية للبطاقتين، والمحددة بـ 8 جيجابايت VRAM، قد تُشكل تحديًا.

يتميز الجهاز بشاشة OLED قياس 14 بوصة بدقة QHD+ (2880 × 1800) ومعدل تحديث 120 هرتز، مما قد يجعل قيود ذاكرة الرسوميات ملحوظة. ومع ذلك، تُساهم تقنيات مثل DLSS وFrame Gen وMFG في تحسين الأداء وزيادة الإطارات رغم هذه القيود.

يقدم Razer Blade 14 2025 خيارات قوية تشمل ذاكرة DDR5-8000 تصل إلى 64 جيجابايت، لكنها ملحومة وغير قابلة للترقية، إلى جانب تخزين يصل إلى 2 تيرابايت (PCIe Gen 4). من ناحية الاتصال، يدعم الجهاز Wi-Fi 7 وBluetooth 5.4، مع منفذين USB 4.0 (لا يدعم Thunderbolt بسبب استخدام معالج AMD)، ومنفذين USB 3.2 Gen2 Type-A، ومقبس صوتي مدمج 3.5 مم، ومنفذ HDMI 2.1، وقارئ بطاقات microSD.

تشمل المواصفات الأخرى لـ Razer Blade 14 2025 لوحة مفاتيح RGB قابلة للتخصيص لكل مفتاح، وستة مكبرات صوت ستيريو مدمجة، وهيكل من الألمنيوم المصنع بتقنية CNC مع تشطيب Anodized Mercury، وكاميرا بدقة 1080p تدعم Windows Hello، وبطارية 72 واط ساعة مع شاحن بقوة 200 واط.

يمكن طلب Razer Blade 14 2025 من الموقع الرسمي للشركة بسعر يبدأ من 2299 دولارًا (مع RTX 5060، ذاكرة 16 جيجابايت، وتخزين 1 تيرابايت SSD). أما الإصدار الأعلى بمواصفات RTX 5070، ذاكرة 64 جيجابايت، وتخزين 2 تيرابايت SSD، فيبلغ سعره 2999 دولارًا.

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